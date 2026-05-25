Mengenal Phil Fatigue, Kondisi Unik yang Dialami Kim Kardashians karena Minum 35 Suplemen Sehari

JAKARTA - Kim Kardashian mengungkap kebiasaannya mengonsumsi sekitar 35 suplemen setiap hari demi menjaga kesehatan tubuh. Namun, rutinitas tersebut ternyata membuatnya mengalami kondisi yang dikenal sebagai pill fatigue atau kelelahan minum pil.

Pengakuan itu disampaikan Kim saat menjadi bintang tamu dalam podcast Good Hang milik Amy Poehler pada 19 Mei lalu.

“Saya mengonsumsi sekitar 35 suplemen setiap hari,” ujar Kim seperti dikutip dari People. Ia mengatakan seluruh suplemen tersebut diminum dalam tiga kali konsumsi setiap harinya.

Meski rutin menjaga kesehatan, pendiri SKIMS itu mengaku sempat merasa lelah harus terus mengonsumsi banyak pil, terutama minyak ikan.

“Aku berpikir, ‘Oke, aku sudah tidak bisa lagi minum minyak ikan ini. Aku lelah minum pil,’” ungkapnya.

Namun setelah melakukan tes darah, hasil pemeriksaan menunjukkan tubuhnya justru membutuhkan kembali suplemen tersebut sehingga Kim kembali mengonsumsinya.

Apa Itu Pill Fatigue?