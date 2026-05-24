Cinta Laura Gaungkan Perempuan Tak Memiliki Tanggal Kedaluwarsa

JAKARTA - Aktris dan filantropis Cinta Laura baru-baru ini menjadi pembicara dalam talkshow “Perempuan Berdaya, Bebas Berkarya” bersama Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta. Di hadapan ratusan perempuan, Cinta menuangkan inspirasinya sebagai perempuan Indonesia yang berdaya.

Dalam video yang diunggahnya dalam acara tersebut, Cinta mengatakan bahwa dirinya tidak percaya perempuan memiliki tanggal kedaluwarsa. Menurutnya, sebagai perempuan memiliki timeline-nya sendiri, bukan tertumpu pada usia tertentu.

Melalui Instagram pribadinya, Cinta menulis caption, “udah saatnya kita berhenti mendengarkan omongan orang yang menentukan kapan kita sukses, menikah, atau mencapai titik tertentu. “Tekanan sosial itu cuma ilusi yang sering bikin kita lupa buat menikmati proses kehidupan kita sendiri,” tulisnya di postingan tersebut. Ia menegaskan bahwa cerita hidup setiap wanita dipegang penuh oleh diri sendiri.

“Banyak sekali titik-titik dalam hidup seorang perempuan yang sudah dijabarkan oleh konstruksi sosial, sehingga kita merasa tidak memiliki pilihan lain,” ucapnya.

Lewat video itu, Cinta berharap, masyarakat bisa membentuk generasi ini dan ke depannya, untuk menyadari bahwa timeline kehidupan tidak didikte orang lain, melainkan diri sendiri.

Unggahan tersebut disukai sebanyak 737 ribu dan menuai tanggapan positif.

Seperti akun jelo*** mengatakan, “Timeline kehidupan kita gak sama gess.. Aku setuju itu.”