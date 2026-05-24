Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Cinta Laura Gaungkan Perempuan Tak Memiliki Tanggal Kedaluwarsa

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 24 Mei 2026 |16:00 WIB
Cinta Laura Gaungkan Perempuan Tak Memiliki Tanggal Kedaluwarsa
Cinta Laura. (Foto: dok Instagram/claurakiehl)
A
A
A

JAKARTA - Aktris dan filantropis Cinta Laura baru-baru ini menjadi pembicara dalam talkshow “Perempuan Berdaya, Bebas Berkarya” bersama Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta. Di hadapan ratusan perempuan, Cinta menuangkan inspirasinya sebagai perempuan Indonesia yang berdaya.

Dalam video yang diunggahnya dalam acara tersebut, Cinta mengatakan bahwa dirinya tidak percaya perempuan memiliki tanggal kedaluwarsa. Menurutnya, sebagai perempuan memiliki timeline-nya sendiri, bukan tertumpu pada usia tertentu.

Melalui Instagram pribadinya, Cinta menulis caption, “udah saatnya kita berhenti mendengarkan omongan orang yang menentukan kapan kita sukses, menikah, atau mencapai titik tertentu. “Tekanan sosial itu cuma ilusi yang sering bikin kita lupa buat menikmati proses kehidupan kita sendiri,” tulisnya di postingan tersebut. Ia menegaskan bahwa cerita hidup setiap wanita dipegang penuh oleh diri sendiri. 

“Banyak sekali titik-titik dalam hidup seorang perempuan yang sudah dijabarkan oleh konstruksi sosial, sehingga kita merasa tidak memiliki pilihan lain,” ucapnya.

Lewat video itu, Cinta berharap, masyarakat bisa membentuk generasi ini dan ke depannya, untuk menyadari bahwa timeline kehidupan tidak didikte orang lain, melainkan diri sendiri.  

Unggahan tersebut disukai sebanyak 737 ribu dan menuai tanggapan positif.

Seperti akun jelo*** mengatakan, “Timeline kehidupan kita gak sama gess.. Aku setuju itu.”

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/612/3220044//cowok_pilates-pr0n_large.jpg
Cowok Jangan Gengsi! Pilates dan Yoga Bukan Cuma Buat Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/612/3218831//tiduran_di_trotoar-ecZE_large.jpg
Viral! Aksi Perempuan Sengaja Tiduran di Trotoar demi Halangi Pemotor yang Melintas, Netizen: Mau Join Kak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/612/3218808//ashanty_resmi_raih_gelar_doktor_di_universitas_airlangga-uc7A_large.jpg
Ashanty Resmi Lulus S3, Inspirasi Perempuan untuk Terus Belajar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/612/3217378//cinta_laura-2eiY_large.jpg
Cinta Laura Mendadak Dilarikan ke Rumah Sakit Usai Jari Teriris Pisau, Berujung Operasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/482/3215958//semangat-VA5W_large.jpg
Bukan Kebetulan! Ini Penyebab Perempuan Merasa Lebih Semangat Setelah Haid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/612/3215871//meiline_tenardi-1cGJ_large.jpg
Meiline Tenardi Raih Penghargaan Raih Women's Inspiration Awards 2026: Amanah untuk Konsistensi Perjuangan Perempuan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement