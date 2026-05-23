Riset: Kurang atau Kebanyakan Tidur Bisa Percepat Penuaan Biologis

Kurang atau kebanyakan tidur ternyata bisa percepat penuaan biologis. Karena itu, jam tidur harus cukup, tidak boleh kurang ataupun berlebih.

1. Tidur Berpengaruh ke Proses Penuaan Tunuh

Tidur cukup ternyata tak hanya berfungsi untuk mengembalikan energi, namun juga berpengaruh pada proses penuaan tubuh. Dikutip dari Healthline, studi terbaru menemukan bahwa tidur terlalu sedikit maupun terlalu lama ternyata berkaitan dengan penuaan biologis yang lebih cepat.

Berdasarkan hasil penelitian, terbukti bahwa orang yang tidur kurang dari 6 jam atau lebih dari 8 jam per hari menunjukkan tanda-tanda penuaan biologis yang lebih cepat dibanding mereka yang tidur sekitar 6,4 hingga 7,8 jam per malam. Rentang tersebut disebut sebagai sweet spot atau durasi tidur paling ideal dalam penelitian ini.