HOME WOMEN HEALTH

7 Cara Ampuh Mengatasi Cegukan dengan Cepat, Tak Perlu Panik

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 23 Mei 2026 |09:05 WIB
Berikut 7 cara ampuh mengatasi cegukan dengan cepat. (Foto: Freepik)
CEGUKAN merupakan kondisi umum yang hampir pernah dialami semua orang. Meski biasanya berlangsung singkat, cegukan terkadang bisa terasa sangat mengganggu, apalagi jika muncul terus-menerus dalam waktu lama.

Hingga saat ini, para ahli sebenarnya belum menemukan metode pasti yang benar-benar terbukti ampuh untuk menghentikan cegukan secara instan. Namun, sebagian besar cegukan sementara biasanya akan hilang dengan sendirinya tanpa pengobatan khusus.

Cegukan

Meski begitu, banyak orang mencoba berbagai cara rumahan untuk meredakan cegukan. Beberapa metode dipercaya dapat membantu dengan merangsang saraf vagus atau meningkatkan kadar karbon dioksida di paru-paru.

Dilansir dari NHS.uk, Sabtu (23/5/2026), berikut 7 cara ampuh mengatasi cegukan dengan cepat:

1. Menahan Napas Beberapa Detik

Cara ini menjadi metode paling umum yang sering dilakukan saat cegukan muncul. Menahan napas dipercaya dapat meningkatkan kadar karbondioksida dalam tubuh sehingga membantu diafragma kembali rileks dan menghentikan refleks cegukan.

Biasanya, menahan napas dilakukan selama beberapa detik. Lalu, seseorang bisa mengembuskan napas perlahan.

2. Minum Air Dingin Perlahan

Meneguk air dingin sedikit demi sedikit dipercaya dapat membantu merangsang saraf bagus yang berhubungan dengan refleks cegukan. Selain itu, gerakan menelan berulang saat minum air juga dianggap membantu menghentikan kontraksi pada diafragma.

3. Berkumur dengan Air Es

Sensasi dingin dari air es diyakini dapat memberikan rangsangan pada area tenggorokan dan saraf tertentu sehingga refleks cegukan perlahan mereda. Cara ini juga sering dipilih karena cukup mudah dilakukan di rumah.

4. Menggigit Lemon

Rasa asam yang kuat dari lemon dapat memberikan kejutan pada sistem saraf tubuh. Beberapa orang percaya metode ini membantu mengalihkan refleks tubuh yang menyebabkan cegukan sehingga frekuensinya berkurang.

 

