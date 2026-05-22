7 Khasiat Buah Mangga yang Bikin Tubuh Lebih Sehat dan Fit

BUAH mangga dikenal sebagai salah satu buah tropis yang paling digemari karena rasanya yang manis, segar, dan sedikit asam. Tak hanya enak disantap langsung atau dijadikan rujak, mangga juga menyimpan banyak nutrisi penting yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh.

Dalam setiap 100 gram mangga, terkandung berbagai nutrisi seperti vitamin C, vitamin A, folat, kalium, hingga antioksidan yang baik untuk tubuh. Kombinasi inilah yang membuat mangga disebut sebagai buah dengan segudang manfaat kesehatan.

Berikut 7 manfaat buah mangga yang perlu diketahui:

1. Menjaga Kesehatan Kulit dan Rambut

Kandungan vitamin A dan vitamin C dalam mangga berperan penting dalam menjaga kesehatan kulit dan rambut. Vitamin A membantu menjaga kelembapan jaringan kulit, sementara vitamin C berperan dalam pembentukan kolagen yang membuat kulit tetap elastis dan tidak mudah keriput.

2. Berpotensi Membantu Menurunkan Gula Darah

Meski rasanya manis, mangga memiliki senyawa aktif dan antioksidan yang diduga dapat membantu menjaga kestabilan gula darah. Beberapa penelitian menunjukkan konsumsi mangga dalam jumlah tertentu dapat membantu perbaikan kadar gula darah pada individu dengan berat badan berlebih.

3. Menjaga Kesehatan Mata

Mangga mengandung lutein dan zeaxanthin, dua antioksidan penting yang membantu melindungi retina dan lensa mata. Nutrisi ini juga berperan dalam mengurangi risiko gangguan penglihatan seperti katarak dan degenerasi makula.