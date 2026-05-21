Profil dan Pekerjaan Bunda Corla yang Syok Dikabarkan Meninggalkan Dunia

JAKARTA - Konten kreator Bunda Corla akhirnya buka suara terkait kabar bohong yang menyebut dirinya meninggal dunia. Isu tersebut sempat ramai beredar di media sosial hingga membuat banyak penggemarnya khawatir.

Dalam podcast bersama Ivan Gunawan di Podcast Butik Haji Igun, Bunda Corla menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar. Ia mengaku sangat terkejut saat pertama kali melihat berita hoaks tentang dirinya.

“Iya, kaget banget,” ujar Bunda Corla.

Ia mengatakan sempat panik dan marah setelah mengetahui ada poster serta unggahan yang menyebut dirinya telah meninggal dunia.

“Nih ya, sempat kaget, sempat ngamuk dan marah gitu. Emak juga ketakutan sendiri,” katanya.

Bunda Corla bahkan mengaku sempat berpikir berlebihan karena terlalu syok membaca kabar tersebut.

Profil Bunda Corla

Nama lengkap Bunda Corla adalah Cynthia Pricillia Corla. Ia lahir di Medan pada 4 Juli 1974 dan kini menetap di Hamburg, Jerman.