Kisah Viral! Influencer Thailand Nekat Oplas Gara-Gara Suami Terlalu Tampan

KISAH seorang influencer asal Thailand, Gunpirom Wisadsing, tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah keputusannya menjalani operasi plastik (oplas) mencuri perhatian publik. Bukan tanpa alasan, tindakan tersebut disebut-sebut dipicu oleh tekanan dari komentar netizen yang kerap membandingkan dirinya dengan sang suami yang dikenal memiliki paras tampan.

Cerita ini pun memicu beragam reaksi. Ada dari simpati hingga berdebat soal standar kecantikan dan kepercayaan diri di era digital.

1. Nekat Oplas

Dilansir dari Poprant India Times, Selasa (5/5/2026), Gunpirom Wisadsing atau yang akrab disapa Pugun dikenal sebagai pasangan influencer. Nama mereka sudah tersohor di Negeri Gajah Putih, jauh sebelum keduanya ramai diperbincangkan secara global.

Pugun merupakan influencer Thailand yang popular. Dia dikenal karena konten-kontennya di bidang gaya hidup, kecantikan, dan personal branding.

Sementara itu, Ruslan Mamlay merupakan influencer yang mapan dan sering muncul dalam konten Gunpirom. Ia telah menarik perhatian karena penampilannya, gaya berpakaiannya, dan daya tarik visual pasangan tersebut secara keseluruhan di dunia maya.

Di seluruh unggahan mereka, Ruslan sering diposisikan sebagai bagian dari citra pasangan yang sangat estetis. Konten mereka bersama menyoroti mode, perjalanan, dan momen gaya hidup yang terkurasi. Hal ini membuat mereka menonjol sebagai pasangan, bukan hanya sebagai kreator individu.

Pasangan ini jadi sorotan usai video viral yang menunjukkan Gunpirom menjalani operasi plastik. Sementara itu, Ruslan menunggu dengan cemas di luar ruang operasi.

Video tersebut terasa tenang namun sangat emosional. Pasalnya, keputusan Pugun untuk menjalani oplas disebut-sebut lantaran banyak orang yang membandingkan dirinya dengan sang suami yang begitu menawan.

Dalam video yang viral di media sosial, Gunpirom terlihat sedang mempersiapkan prosedur sebelum menjalani oplas. Sementara sang suami, dia terlihat begitu cemas menunggu di luar ruang operasi, mondar-mandir, duduk dengan tidak tenang, dan tampak tegang.