Mitos atau Fakta: Air Soda Bikin Risiko Kanker Usus Besar Meningkat?

MINUMAN bersoda atau air soda kerap dianggap sebagai salah satu penyebab berbagai gangguan kesehatan, termasuk kanker usus besar. Tidak sedikit orang yang percaya bahwa kebiasaan mengonsumsi soda terlalu sering dapat meningkatkan risiko munculnya penyakit berbahaya tersebut.

Namun, benarkah anggapan itu terbukti secara medis atau hanya sekadar mitos? Untuk mengetahui faktanya, penting memahami kandungan dalam minuman bersoda serta kaitannya dengan kesehatan usus dan pola hidup secara keseluruhan.

Dikutip dari Verywell Health, hingga saat ini belum ada bukti kuat yang menunjukkan air soda secara langsung menyebabkan kanker kolorektal. Namun memang sebuah studi di Jepang meneliti hubungan air soda dan pertumbuhan sel kanker.

Dalam penelitian tersebut, ahli gastroenterologi menjelaskan bahwa sparkling water pada dasarnya hanyalah air yang diberi karbondioksida untuk menciptakan gelembung. Jika tidak mengandung tambahan gula berlebih atau bahan tertentu, minuman ini dinilai tetap aman dikonsumsi dalam jumlah wajar.

Adapun dijelaskan bahwa faktor risiko utama kanker kolorektal justru lebih berkaitan dengan pola hidup. Seperti daging olahan, konsumsi alkohol, merokok, obesitas, kurang aktivitas fisik, dan riwayat keluarga.