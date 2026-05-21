Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mitos atau Fakta: Air Soda Bikin Risiko Kanker Usus Besar Meningkat?

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Jum'at, 22 Mei 2026 |07:05 WIB
Mitos atau Fakta: Air Soda Bikin Risiko Kanker Usus Besar Meningkat?
Bahaya minum air soda. (Foto: Freepik)
A
A
A

MINUMAN bersoda atau air soda kerap dianggap sebagai salah satu penyebab berbagai gangguan kesehatan, termasuk kanker usus besar. Tidak sedikit orang yang percaya bahwa kebiasaan mengonsumsi soda terlalu sering dapat meningkatkan risiko munculnya penyakit berbahaya tersebut.

Namun, benarkah anggapan itu terbukti secara medis atau hanya sekadar mitos? Untuk mengetahui faktanya, penting memahami kandungan dalam minuman bersoda serta kaitannya dengan kesehatan usus dan pola hidup secara keseluruhan.

Minuman Bersoda (Freepik)

1. Air Soda Bikin Risiko Kanker Usus Besar Meningkat?

Dikutip dari Verywell Health, hingga saat ini belum ada bukti kuat yang menunjukkan air soda secara langsung menyebabkan kanker kolorektal. Namun memang sebuah studi di Jepang meneliti hubungan air soda dan pertumbuhan sel kanker.

Dalam penelitian tersebut, ahli gastroenterologi menjelaskan bahwa sparkling water pada dasarnya hanyalah air yang diberi karbondioksida untuk menciptakan gelembung. Jika tidak mengandung tambahan gula berlebih atau bahan tertentu, minuman ini dinilai tetap aman dikonsumsi dalam jumlah wajar.

Adapun dijelaskan bahwa faktor risiko utama kanker kolorektal justru lebih berkaitan dengan pola hidup. Seperti daging olahan, konsumsi alkohol, merokok, obesitas, kurang aktivitas fisik, dan riwayat keluarga.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/483/3157990/youtube-9kxq_large.jpg
Jangan Abaikan! Ini Cara Efektif Mencegah Kanker Usus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/23/487/2850735/mengenal-gejala-kanker-usus-besar-penyakit-yang-merenggut-nyawa-artis-korea-chung-lim-SJKOtfNAvi.JPG
Mengenal Gejala Kanker Usus Besar, Penyakit yang Merenggut Nyawa Artis Korea Chung Lim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/03/487/2807339/tak-stop-sendawa-wanita-ini-ternyata-idap-kanker-stadium-3-EwXmw7WJiQ.JPG
Tak Stop Sendawa, Wanita Ini Ternyata Idap Kanker Stadium 3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/22/483/2785577/daging-olahan-tingkatkan-risiko-kanker-usus-8-tips-mengurangi-konsumsinya-JJn5JE02Di.JPG
Daging Olahan Tingkatkan Risiko Kanker Usus, 8 Tips Mengurangi Konsumsinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/482/3216011//tubuh_lelah-lCDZ_large.jpg
Waspada! Ini Gejala Awal Kanker yang Sering Diabaikan, dari Turun Berat Badan hingga Kelelahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/482/3206454//kanker-Kyi5_large.jpg
Apakah Kanker Masih Bisa Tumbuh Meski Sudah Dinyatakan Sembuh?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement