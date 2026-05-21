Langkah Kemenpar Jaga Pariwisata Indonesia di Tengah Geopolitik Global

JAKARTA - Kementerian Pariwisata saat ini terus berupaya untuk mempertahankan pasar pariwisata Indonesia di tengah memanasnya konflik geopolitik Timur Tengah yang berdampak terhadap kunjungan dan perjalanan wisata mancanegara di Indonesia.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan bahwa beberapa dampak geopolitik itu diantaranya adalah penutupan jalur udara di wilayah Timur Tengah dan krisis energi berupa meningkatkan harga avtur atau bahan bakar pesawat yang berdampak kepada kenaikan harga perjalanan.

“Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan kementerian lainnya untuk memberikan insentif, diskon pesawat kelas ekonomi, PPN-nya ditanggung Pemerintah seperti yang kita sudah bahas bersama dan juga diskon atau pembebasan biaya masuk untuk para wisatawan,” kata Widiyanti dalam Konferensi Pers Rakornas Pariwisata 2026 di Kementerian Pariwisata, Selasa (20/5/2026).

Ia menyebut, berbagai langkah di atas bisa mendukung keberlanjutan pariwisata di tengah konflik global. Adanya insentif tersebut bisa membantu industri penerbangan dan menekan biaya perjalanan yang saat ini terus meningkat.

“Langkah itu dapat membantu airline industry juga, sehingga akan sedikit meredam peningkatan cost-nya. Jadi membantu wisatawan untuk lebih murah berangkatnya, tentu ini terjadi bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia,” ucapnya.