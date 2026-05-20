Viral, Sapi Ngamuk dan Seruduk Pemilik karena Mau Dijual tapi Menangis saat Dinasehati

JAKARTA - Video seekor sapi yang mengamuk hingga menyeruduk pemiliknya viral di media sosial. Hewan ternak tersebut diduga marah setelah mengetahui dirinya akan dijual karena kondisi ekonomi keluarga.

Rekaman itu ramai beredar di berbagai platform media sosial. Dalam video yang diunggah akun TikTok mbk_ri22, menceritakan bahwa ayahnya terpental setelah diseruduk sapi peliharaannya sendiri hingga mengalami luka.

Situasi kemudian berubah haru saat pemilik akun mbk_ri22 mendatangi kandang dan berbicara kepada sapi tersebut. Dengan nada sedih, perempuan itu menegur hewan yang disebut telah dipelihara sejak kecil oleh keluarganya.

“Kenapa bapak dibanting? Dirawat dari kecil, kok bapak digituin,” ucap perempuan tersebut dalam video.

Tak lama setelah itu, sapi tersebut tampak mengeluarkan air mata saat berada di kandang. Perempuan itu kembali berbicara sambil menjelaskan kondisi sang pemilik yang terluka akibat insiden tersebut.