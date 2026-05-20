Benarkah Sperma Berenang Seperti Atlet Olimpiade? Ini Faktanya

JAKARTA - Banyak mitos tentang sperma dan kesuburan pria yang masih dipercaya hingga sekarang. Salah satu anggapan yang paling sering muncul adalah sperma bergerak cepat seperti perenang profesional bahkan atlet Olimpiade untuk mencapai sel telur.

Padahal, proses pembuahan di dalam tubuh manusia jauh lebih kompleks dibanding gambaran sederhana yang selama ini sering beredar.

Apakah Kemampuan Sperma Berenang seperti Atlet Profesional?

Secara umum, sperma memang dikeluarkan melalui penis lalu masuk ke saluran reproduksi wanita untuk menuju sel telur. Namun, perjalanan tersebut tidak sepenuhnya bergantung pada “kemampuan berenang” sperma semata.

Melansir healthline, dalam dunia medis kemampuan gerak sperma dikenal dengan istilah motilitas. Motilitas ini dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

Motilitas progresif, yakni sperma bergerak aktif ke depan dalam garis lurus atau pola melingkar besar.

Motilitas non-progresif, yaitu sperma bergerak tetapi tidak mengarah maju.

Tidak bergerak, ketika sperma tidak menunjukkan pergerakan sama sekali.

Jumlah sperma yang dikeluarkan saat ejakulasi memang sangat banyak, berkisar antara 20 hingga 300 juta sel. Namun tidak semua sperma mampu mencapai sel telur.