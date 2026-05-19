Spons Cuci Piring Bisa Jadi Sumber Bakteri, Ibu-Ibu Harus Tau Nih!

Spons Cuci Piring Bisa Jadi Sumber Bakteri, Ibu-Ibu Harus Tau Nih! (Foto: Freepik)

JAKARTA - Spons cuci piring yang sering dipakai sehari-hari ternyata dapat menjadi tempat berkembangnya bakteri jika tidak rutin dibersihkan atau diganti. Kondisi spons yang lembap dan sering terkena sisa makanan membuat benda ini berisiko menyimpan banyak mikroorganisme.

Hal tersebut disampaikan dokter sekaligus edukator kesehatan, Adam Prabata, melalui unggahan di akun X miliknya, @AdamPrabata.

Dalam unggahannya, dr. Adam menyebut spons cuci piring bahkan bisa berubah menjadi “peternakan bakteri”.

“Tau gak kalian kalau spons cuci piring yang biasa kita gunakan itu dapat berubah menjadi pusat ‘peternakan’ bakteri?” tulisnya.

Ia mengutip hasil penelitian yang menemukan jumlah bakteri pada spons cuci piring dapat mencapai 5,4 × 10¹⁰ sel per sentimeter kubik. Jumlah tersebut disebut sangat besar untuk ukuran satu spons rumah tangga.

“Iya sebanyak itu!” lanjutnya.

Bisa Memicu Infeksi

Menurut dr. Adam, beberapa bakteri yang ditemukan di spons juga berpotensi memicu infeksi oportunistik pada manusia. Bahkan spons yang sering dibersihkan belum tentu sepenuhnya aman digunakan.