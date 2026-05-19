Mengenal Fenomena Lipstick Effect yang Ramai Dibahas saat Rupiah Melemah

FENOMENA lipstick effect heboh dibahas di media sosial saat ini. Lipstick effect ramai dibahas kala rupiah melemah.

Kenaikan dolar memang menunjukkan lemahnya rupiah. Kondisi ekonomi pun disebut makin berat hingga dikaitkan dengan fenomena lipstick effect di mana menunjukkan bagaimana kondisi pusat perbelanjaan, restoran, hingga cafe mahal tetap ramai meski rupiah melemah.

1. Lipstick Effect

Menurut penjelasan dari cuitan akun X @TwipsX, istilah lipstick effect sendiri pertama kali populer setelah diamati oleh perusahaan kosmetik Estee Lauder saat Amerika Serikat mengalami resesi pada 2001 pasca tragedi 9/11.

“Kalian ngerasa nggak sih, mall masih rame, antrean kopi masih panjang, restoran masih penuh. Padahal rupiah lagi di titik terlemah sepanjang sejarah dan ekonomi lagi susah,” tulis akun tersebut.

Kala itu, penjualan barang mewah besar seperti mobil atau produk premium mengalami penurunan. Namun di sisi lain, produk-produk kecil seperti lipstik dan kosmetik, justru mengalami kenaikan penjualan.

Fenomena ini kemudian digunakan untuk menggambarkan perilaku masyarakat saat kondis ekonomi sulit. Masyarakat memang tidak membeli barang mahal atau pengeluaran besar, tapi masih membeli hiburan kecil yang dianggap masih terjangkau.