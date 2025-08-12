Inovasi Baru di Industri Kecantikan, Perawatan Lebih Cepat

Inovasi Baru di Industri Kecantikan, Perawatan Lebih Cepat (Foto: Okezone)

JAKARTA – Industri kecantikan di Indonesia terus mengalami perkembangan. Inovasi di bidang kecantikan kali ini memungkinkan perawatan lebih cepat dan rasa nyeri yang minim.

Primaya Evasari Hospital melakukan inovasi di layanan estetika bagi masyarakat yang peduli akan penampilan dan juga kesehatan kulit dengan standar keamanan tinggi.

BIRU Aesthetic Clinic tak hanya fokus pada penampilan, tetapi juga mengutamakan kesehatan kulit secara menyeluruh. Setiap pasien akan mendapatkan perawatan sesuai kondisi dan kebutuhannya, didukung oleh tenaga medis profesional dan teknologi terkini.

Direktur Primaya Evasari Hospital Dokter Petra Ade Paramita Lestari, MARS, menegaskan komitmennya dalam menghadirkan inovasi di bidang perawatan kecantikan medis, mulai dari facial treatment, chemical peeling, laser ADVATx, skin and hair booster, filler, PRP (platelet-rich plasma), botox, hingga cosmetic surgery.

“Tindakan estetika medis yang bisa dikerjakan dengan waktu yang lebih pendek dan rasa nyeri yang lebih minimal,” ujar dr. Petra, dikutip Selasa (12/8/2025).