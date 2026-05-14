Tips Wisata ke Ragunan bareng sang Buah Hati saat Cuaca Panas

JAKARTA - Ribuan anak sekolah memadati Taman Margasatwa Ragunan pada libur panjang (long weekend) pada Kamis (14/5/2026). Para orangtua pun diimbau untuk lebih waspada menjaga sang buah hati di tengah kerumunan massa yang diprediksi bakal mencapai puluhan ribu orang.

Humas Taman Margasatwa Ragunan Bambang Wahyudi mengapresiasi kesadaran pengunjung yang semakin meningkat dalam menjaga anggota keluarga. Hal ini dilihat dari minimnya laporan anak hilang belakangan ini.

"Untuk pengamanan, tetap kita prioritaskan ke orangtua agar selalu menjaga keberadaan putra-putrinya. Namun dalam liburan kemarin memang tidak banyak tercatat ada anak terpisah," ujar Bambang kepada iNews Media Group (IMG) di lokasi.

Selain faktor keamanan, kondisi cuaca yang kering dan panas juga menjadi tantangan tersendiri bagi wisatawan yang membawa anak kecil. Bambang menyarankan pengunjung untuk rajin minum air mineral.

"Imbauan kami untuk pengunjung selalu mengonsumsi air putih ya supaya menghindari dehidrasi dengan cuaca yang cukup panas ya menurut kami," katanya.