Benarkah Minuman Beralkohol Meningkatkan Keinginan Berhubungan Intim?

JAKARTA - Minuman beralkohol kerap dianggap dapat meningkatkan hasrat dan membuat seseorang lebih percaya diri saat berhubungan intim. Tidak sedikit yang percaya bahwa alkohol bisa membantu tubuh lebih rileks sehingga suasana menjadi lebih romantis.

Namun, benarkah alkohol benar-benar mampu meningkatkan kualitas hubungan intim? Faktanya, pengaruh alkohol terhadap tubuh tidak selalu berdampak positif pada performa maupun kepuasan.

Pengaruh Alkohol terhadap Hasrat

Dalam jumlah kecil, alkohol memang dapat membuat seseorang merasa lebih santai dan menurunkan rasa canggung. Efek ini sering memunculkan rasa percaya diri yang lebih tinggi sehingga sebagian orang menjadi lebih terbuka terhadap aktivitas berhubungan intim.

Kondisi tersebut terjadi karena alkohol memengaruhi sistem saraf dan memicu perasaan euforia sementara. Selain itu, ada faktor psikologis yang ikut berperan. Banyak orang sudah memiliki anggapan bahwa minum alkohol dapat membuat mereka terlihat lebih menarik atau lebih berani.

Meski demikian, efek tersebut tidak selalu sama pada setiap orang. Konsumsi alkohol berlebihan justru bisa memberikan dampak sebaliknya dan menurunkan fungsi seksual, demikian dilansir dari Healthline.

Dampak Alkohol terhadap Fungsi Seksual