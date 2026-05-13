Viral Anggota DPRD Merokok saat Rapat, Dokter: Merugikan Orang Lain

JAKARTA - Seorang anggota DPRD Jember, Jawa Timur viral dan menjadi sorotan publik setelah terekam bermain gim dan merokok saat rapat berlangsung. Video tersebut kemudian viral di media sosial.

Peristiwa itu terjadi saat Komisi D DPRD Jember menggelar rapat bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk membahas penanganan stunting, salah satu isu prioritas kesehatan di Kabupaten Jember.

Dalam video yang beredar, Achmad Syahri As Siddiqi terlihat asyik menggunakan telepon genggam saat rapat berlangsung. Ia juga diduga merokok di ruang Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Jember.

Aksi tersebut menuai kecaman warganet karena dinilai tidak etis dan tidak menghormati jalannya rapat resmi, terlebih agenda yang dibahas menyangkut isu kesehatan masyarakat.

Menanggapi hal ini, Dokter Umum sekaligus konten kreator Dion Haryadi mengingatkan bahaya merokok di dalam ruangan ber-AC. Menurutnya, asap rokok dapat terus berputar di dalam ruangan dan berisiko terhirup oleh orang lain.