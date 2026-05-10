Pramono: CFD Rasuna Said Akan Berlaku Rutin Mulai 1 Juni 2026

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan kegiatan Car Free Day (CFD) di kawasan Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, akan mulai diberlakukan secara rutin pada 1 Juni 2026.

Hal itu disampaikan Pramono saat menghadiri pencanangan HUT ke-499 Jakarta sekaligus deklarasi gerakan “Jaga Jakarta Bersih; Pilah Sampah”, Minggu (10/5/2026) pagi.

Menurutnya, antusiasme masyarakat pada hari pertama uji coba CFD di kawasan Rasuna Said cukup tinggi. Hal ini menjadi salah satu alasan pemerintah memutuskan program tersebut akan berjalan secara efektif mulai bulan depan.

“Tadi teman-teman pasti juga sempat melihat bahwa suasana Car Free Day yang kita adakan di tempat ini, yang dimulai dari jam 05.30, sama dengan di Sudirman-Thamrin, nantinya secara efektif akan kami lakukan per 1 Juni,” ujar Pramono saat ditemui di lokasi.

Ia mengaku terkejut melihat tingginya antusiasme warga yang memadati kawasan tersebut sejak pagi hari.

“Karena memang permintaan publik yang luar biasa dan tadi saya juga surprise, kaget, baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias,” katanya.