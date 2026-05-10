Suasana CFD Perdana di Rasuna Said Disambut Antusias, Warga Ramaikan Jalan hingga Panggung Hiburan

Suasana CFD Perdana di Rasuna Said Disambut Antusias, Warga Ramaikan Jalan hingga Panggung Hiburan (Foto: Okezone)

JAKARTA - Suasana Car Free Day (CFD) perdana di kawasan Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, berlangsung meriah pada Minggu (10/5/2026). Sejak pagi, masyarakat tampak memadati kawasan tersebut untuk berolahraga sekaligus menikmati berbagai hiburan yang disediakan.

Pantauan di lokasi, warga terlihat antusias berjalan kaki, jogging, hingga bersepeda di sepanjang ruas jalan yang untuk pertama kalinya dijadikan area CFD. Terdapat juga sejumlah panggung hiburan yang membuat suasana semakin ramai, lengkap dengan penampilan ondel-ondel.

Banyak masyarakat yang berhenti sejenak untuk menyaksikan hiburan sambil mengabadikan momen kemeriahan di CFD perdana ini.

Keramaian juga terlihat di area panggung utama saat Pramono Anung menghadiri peresmian CFD sekaligus pencanangan gerakan “Jaga Jakarta Bersih; Pilah Sampah” dalam rangka HUT ke-499 Jakarta.

Warga tampak memadati area sekitar panggung untuk menyaksikan langsung kegiatan tersebut. Salah satu warga Setiabudi bernama Jimmy mengaku senang dengan hadirnya CFD baru di kawasan Rasuna Said karena menambah pilihan ruang olahraga bagi masyarakat Jakarta.