Viral Video Seorang Ayah Ajarkan Bayinya Merokok, Bikin Geram Netizen

JAKARTA - Viral video seorang ayah mengajarkan bayinya merokok. Aksi tak pantas seorang ayah ini pun langsung membuat geram netizen.

Video tersebut diunggah akun Instagram @vieeberkat. Dalam video itu, sang ayah tampak memasukkan rokok ke mulut bayinya. Yang bikin miris, video tersebut direkam oleh ibunya sambil tertawa.

"Ketika seorang ayah briefing anaknya isap rokok, adik belajar isap rokok," kata sang ibu.

Meski rokok tersebut tak menyala, aksi ini tetap menuai sorotan dari warganet karena dianggap berpotensi memberikan contoh buruk di depan balita.

Bahaya Rokok untuk Anak

Efek negatif rokok tidak hanya dapat dirasakan oleh diri sendiri, tetapi juga oleh orang-orang terdekat, seperti anak-anak. Padahal, asap rokok pada anak dapat menyebabkan berbagai macam penyakit yang dapat mengancam nyawanya. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memahami bahaya merokok di dekat anak.

Berikut ini beberapa efek buruk yang dapat mengancam kesehatan dan nyawa anak apabila terlalu sering terpapar asap rokok:

Pneumonia dan bronkitis

Sindrom kematian mendadak pada bayi

Masalah pernapasan saat dewasa

Menghambat pertumbuhan paru-paru

Infeksi telinga

Dengan mengetahui berbagai efek negatif asap rokok bagi anak-anak, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para orang tua dan orang dewasa lainnya untuk berhenti merokok, terutama saat berada di dekat anak kecil.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.