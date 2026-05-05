HOME WOMEN MOM AND KIDS

Viral Video Seorang Ayah Ajarkan Bayinya Merokok, Bikin Geram Netizen

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |06:05 WIB
JAKARTA - Viral video seorang ayah mengajarkan bayinya merokok. Aksi tak pantas seorang ayah ini pun langsung membuat geram netizen.

Video tersebut diunggah akun Instagram @vieeberkat. Dalam video itu, sang ayah tampak memasukkan rokok ke mulut bayinya. Yang bikin miris, video tersebut direkam oleh ibunya sambil tertawa.

"Ketika seorang ayah briefing anaknya isap rokok, adik belajar isap rokok," kata sang ibu.

Meski rokok tersebut tak menyala, aksi ini tetap menuai sorotan dari warganet karena dianggap berpotensi memberikan contoh buruk di depan balita.

Bahaya Rokok untuk Anak

Efek negatif rokok tidak hanya dapat dirasakan oleh diri sendiri, tetapi juga oleh orang-orang terdekat, seperti anak-anak. Padahal, asap rokok pada anak dapat menyebabkan berbagai macam penyakit yang dapat mengancam nyawanya. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memahami bahaya merokok di dekat anak.

Berikut ini beberapa efek buruk yang dapat mengancam kesehatan dan nyawa anak apabila terlalu sering terpapar asap rokok:

  • Pneumonia dan bronkitis
  • Sindrom kematian mendadak pada bayi
  • Masalah pernapasan saat dewasa
  • Menghambat pertumbuhan paru-paru
  • Infeksi telinga

Dengan mengetahui berbagai efek negatif asap rokok bagi anak-anak, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para orang tua dan orang dewasa lainnya untuk berhenti merokok, terutama saat berada di dekat anak kecil.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

