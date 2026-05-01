5 Kontroversi Jule Usai Cerai dari Na Daehoon

KISAH perceraian antara Julia Prastini atau yang akrab disapa Jule dengan Na Daehoon tak hanya menjadi sorotan saat proses perpisahan berlangsung. Berbagai kontroversi juga bermunculan setelah keduanya resmi berpisah.

Kehidupan pribadi Jule pasca-cerai kerap menjadi bahan perbincangan publik, mulai dari isu hubungan asmara baru, konflik dengan mantan suami, hingga perubahan gaya hidup yang dinilai cukup drastis. Deretan polemik ini pun membuat namanya terus diperbincangkan di media sosial dan menarik perhatian warganet.

Berikut 5 Kontroversi Jule Usai Cerai dari Na Daehoon:

1. Lepas Jilbab

Salah satu kontroversi Jule usai cerai dari Na Daehoon adalah keputusan melepas jilbab. Perubahan penampilan ini dinilai cukup mengejutkan, mengingat sebelumnya Jule dikenal dengan citra yang lebih tertutup.

Tak sedikit warganet yang mengaitkan keputusan tersebut dengan perubahan gaya hidup pasca-perceraian. Bahkan, ada yang berspekulasi bahwa hal itu berkaitan dengan lingkungan pergaulan barunya.

2. Selingkuh dengan Safrie

Isu perselingkuhan antara Jule dan Safrie Ramadan menjadi salah satu kontroversi yang paling menyita perhatian publik. Keduanya disebut-sebut sudah memiliki kedekatan bahkan sejak Jule masih berstatus sebagai istri Na Daehoon.

Alhasil, muncul spekulasi bahwa hubungan tersebut menjadi salah satu penyebab retaknya rumah tangga Jule dengan Na Daehoon. Isu ini semakin ramai setelah berbagai potongan interaksi dan kebersamaan mereka beredar di media sosial. Kini, usai bercerai, Jule pun tampak terang-terangan menunjukkan hubungannya dengan Safrie.

3. Selingkuh Lagi Setelah Cerai

Usai heboh kabar perselingkuhannya hingga keretakan rumah tangganya dengan sang suami, Na Daehoon, Jule juga dikabarkan kembali selingkuh dengan pria lain bernama Yuka. Dugaan perselingkuhan Jule dengan pria bernama Yuka ini bermula dari postingan influencer asal Malaysia, Aya.

Padahal, Aya diketahui merupakan sahabat dekat Jule. Aya membongkar sang kekasih menyimpan nomor Jule dengan nama ‘Zakie’ yang disamarkan guna menutupi dugaan perselingkuhan itu. Dalam video yang diunggah Aya, dia menunjukkan nomor telepon kontak bernama Zakie sama persis dengan nomor milik Jule.