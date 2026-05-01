Meiline Tenardi Raih Penghargaan Raih Women's Inspiration Awards 2026: Amanah untuk Konsistensi Perjuangan Perempuan

JAKARTA – Pendiri Perempuan Peduli dan Berbagi (KPPB), Meiline Tenardi, menyabet penghargaan Women's Inspiration Awards 2026 atas dedikasi sosialnya selama ini. Bagi Meiline, apresiasi ini bukanlah garis finis, melainkan sebuah babak baru yang menuntut tanggung jawab lebih besar.

Meiline yang diganjar penghargaan untuk kategori Woman of Social Impact ini memandang kepercayaan yang diberikan kepadanya sebagai sebuah ujian untuk tetap relevan dalam memberikan dampak bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini membawa beban moral untuk terus menjaga komitmen di jalur sosial.

"Tentunya ini sebagai suatu tantangan tersendiri. Jadi, sejujurnya saya hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada MNC Group dan iNews untuk kepercayaannya kepada saya sebagai salah satu penerima penghargaan," ungkap Meiline usai menerima penghargaan Women's Inspiration Awards yang berlangsung di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Kamis 30 April 2026.

1. Banyak Tantangan di Masa Depan

Baginya, pengakuan publik ini menjadi pengingat bahwa pengabdiannya selama ini masih membutuhkan napas panjang. Ia sadar betul bahwa jalan yang ia tempuh untuk memberdayakan sesama perempuan masih menghadapi banyak tantangan di masa depan.

"Tentunya ini saya terima dengan sukacita sebagai sebuah tantangan dan sekaligus sebagai satu pengingat bahwa perjalanan saya masih sangat panjang, tanggung jawab saya juga masih sangat panjang. Jadi ini menjadi satu tanggung jawab baru untuk bisa lebih fokus lagi dengan komitmen dan konsistensi. Dan ini perjalanan yang tidak akan mudah, ya," tuturnya.