HOME WOMEN LIFE

Wamen Stella Christie Beri Pesan untuk Wanita: Kita Sama Pintarnya dengan Laki-Laki

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 11 November 2025 |18:30 WIB
Wamen Stella Christie Beri Pesan untuk Wanita: Kita Sama Pintarnya dengan Laki-Laki
Wamen Stella Christie Beri Pesan untuk Wanita: Kita Sama Pintarnya dengan Laki-Laki (Foto: Okezone)
JAKARTA - Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie menyoroti pentingnya dukungan bagi setiap wanita agar dapat mengembangkan kemampuannya. Ia mengatakan bahwa kemampuan seorang wanita, khususnya dalam bidang sains, memiliki tantangan tersendiri lantaran kerap dibandingkan dengan laki-laki.

Menyoroti hal tersebut, Wamen Stella menegaskan bahwa data sains menunjukkan kemampuan wanita dalam pola pikir sama dengan pria, termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan.

“Keraguan itu pasti ada, walau tidak dibicarakan bahwa perempuan tidak sehebat laki-laki dalam pemikiran matematika dan fisika. Namun, bukti sains menyatakan bahwa wanita sama hebatnya dengan pria sejak lahir dalam pemikiran ilmiah (scientific thinking),” ungkap Wamen Stella Christie dalam acara For Women in Science di Gedung Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Wamen Stella menjelaskan bahwa data menunjukkan masih ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam dunia kerja, termasuk di Indonesia. Ia menegaskan stigma tersebut harus disingkirkan, dan publik perlu membuka mata terhadap kemampuan wanita dalam dunia ilmu pengetahuan.

“Kesenjangan itu masih ada, bahkan di Indonesia. Kesenjangan STEM graduate, kita ada kesenjangan 16,91 persen antara perempuan STEM graduate dan laki-laki STEM graduate,” tambahnya.

Menyoroti hal itu, Wamen Stella memberikan pesan bagi para wanita untuk tidak ragu menunjukkan keahlian dan kepintaran mereka yang setara dengan pria. Rasa percaya diri serta kemauan untuk terus menggali potensi merupakan modal utama dalam meraih kesempatan.

“Harus percaya diri, karena saya sudah bilang, sains menunjukkan kita sama pintarnya dengan laki-laki. Kita juga pintar matematika dan fisika. Lalu, carilah kesempatan sebanyak-banyaknya. Kesempatan itu banyak, peluang itu banyak. Jangan mudah putus asa,” papar Wamen Stella.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

      
