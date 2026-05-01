Dedikasi Tanpa Pamrih, Rasniathi Adi Arnawa Persembahkan Penghargaan Women's Inspiration Awards 2026 untuk Perempuan di Badung

JAKARTA – Kiprah para penggerak sosial di daerah sering kali bermula dari niat sederhana untuk membantu sesama. Hal inilah yang tecermin dalam sosok Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Badung, Rasniathi Adi Arnawa, yang baru saja menerima Women's Inspiration Awards 2026.

Penghargaan diberikan kepada Rasniathi atas kontribusi nyata yang dilakukannya bagi masyarakat dan kaum perempuan di Badung, Bali. Penghargaan ini pun turut dipersembahkannya kepada perempuan di Badung.

1. Rasa Syukur

Rasniathi diganjar penghargaan untuk kategori Woman of Social Impact. Apresiasi ini disambut dengan penuh rasa syukur oleh Rasniathi. Baginya, setiap aksi sosial yang dilakukan selama ini tidak pernah didasari oleh keinginan untuk mengejar pengakuan formal atau target tertentu, melainkan murni lahir dari panggilan hati.

Keikhlasan dalam mengabdi inilah yang justru mengantarkan beliau pada sebuah pencapaian yang membanggakan.

"Award ini merupakan hasil dari jerih payah kita, walaupun kita dari awal tidak ada target apa-apa. Kita melakukan kegiatan sosial dengan tulus ikhlas, tetapi begitu ada penghargaan ini, kita semakin bersemangat untuk melakukan kegiatan berikutnya," tegas Rasniathi dengan penuh semangat usai menerima penghargaan Women's Inspiration Awards yang berlangsung di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Kamis 30 April 2026.

Lebih lanjut, Rasniathi menjelaskan bahwa fokus utamanya di Kabupaten Badung adalah memastikan kaum perempuan memiliki peran sentral dalam pembangunan. Ia terus berupaya membangkitkan rasa percaya diri perempuan di Badung agar mampu berkontribusi dalam berbagai lini, mulai dari penguatan ekonomi keluarga hingga kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.

Semangat emansipasi yang dibawa oleh tokoh Kartini menjadi napas dalam setiap program yang ia jalankan.

"Sejauh ini saya di Kabupaten Badung membangun perempuan-perempuan, mengajak perempuan-perempuan untuk membangun Badung ke depannya, seperti Kartini, semangat Kartini masih kita kobarkan di Badung. Ya, kita berusaha untuk selalu peduli dengan sesama dan juga peduli dengan lingkungan," ungkapnya.