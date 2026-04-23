Candaan Kiky Saputri ke Member NCT Wish Bikin Netizen Geram, Minta Digantikan Boiyen

JAKARTA - Polemik candaan Kiky Saputri kepada member NCT Wish, Yushi, masih terus bergulir. Terbaru, tayangan program televisi yang menampilkan momen tersebut diketahui telah dipotong pada bagian yang dianggap bermasalah.

Namun, tindakan tersebut ternyata tidak langsung meredakan kritik warganet. Sebagian netizen justru menilai bahwa bukan hanya potongan adegan yang perlu dihapus, tetapi juga pembawa acaranya perlu diganti.

Salah satunya disampaikan akun X @rizkidwika yang menulis, “Harusnya talent-nya yang di-cut. Udah dua tahun ini lawakannya garing. Mending Kiky Saputri diganti Boiyen.”

Akun tersebut menilai lawakan Kiky dalam dua tahun terakhir terkesan kurang menghibur. Bahkan, ia secara terbuka mengusulkan nama Boiyen untuk menggantikan posisi Kiky sebagai host.

Cuitan tersebut pun mendapat dukungan dari pengguna X lainnya. Ada yang berpendapat bahwa jika hanya potongan tayangan yang dihapus, maka Kiky berpotensi mengulangi kesalahan serupa di kemudian hari.

“Setuju! Sejak jadi buzzer lawakannya Kiky garing banget. Bahkan udah nggak pernah lagi nonton Lapor Pak karena malas lihat dia. Kalau Boiyen masuk bakal pecah sih,” tulis akun @putrill***.

“Dengan program meng-cut itu sebenarnya termasuk penghilangan barang bukti, dan si Kiky bisa bebas melakukan hal yang sama berulang,” tulis akun @irajs***.