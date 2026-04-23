HOME WOMEN HEALTH

Salah Bantal Bikin Leher Kaku? Ini Cara Aman untuk Mengatasinya

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 23 April 2026 |20:05 WIB
Salah Bantal Bikin Leher Kaku? Ini Cara Aman untuk Mengatasinya
Salah bantal bikin nyeri leher. (Foto; Freepik)
BANYAK orang pernah mengalami kondisi bangun tidur dengan leher terasa kaku atau nyeri. Hal ini pun sering dikaitkan dengan salah bantal.

Meski terdengar sepele, kondisi salah bantal ini bisa cukup mengganggu aktivitas sehari-hari. Pasalnya, leher menjadi sulit digerakkan dengan nyaman. Nah ternyata, ada cara aman yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Seperti apa?

cedera leher (Freepik)

1. Kompres Air Hangat Bukan Air Dingin

Menurut dokter ortopedi dari Rumah Sakit Columbia, dr. Aldo Fransiskus Marsetio, B.med.Sc, Sp.OT(K), Subsp. CO (K), dalam acara Morning Zone yang tayang di Youtube Okezone, penanganan saat salah bantal dengan cedera itu berbeda. Jika cedera biasanya dikompres air dingin, saat salah bantal sebaiknya leher dikompres dengan air hangat. Penggunaan air hangat bertujuan agar urat yang menegang bisa menjadi lebih relaks.

“Nah kalau yang seperti ini (sakit leher setelah bangun tidur) kalau dikompres harus hangat, jadi beda kalau kita habis cedera, kita terjadi inflamasi, inflamasi tuh banyak aliran darah ke bawah, terus kita pengennya mengontrol inflamasi itu, inflamasi panas, kita kompresinya kasih dingin,” ujar dr Aldo dalam acara Morning Zone.

“Nah beda kalau yang ini, jadi kalau yang salah bantal ini kan kita karena posisi yang terlalu lama di semalaman gitu, jadi semalaman kita bantalnya salah taruh di mana, terus leher kita jadi ketarik, jadinya uratnya tegang. Urat tegang kita pengen bikin dia relaks, pengen bikin dia relaks justru pengen banyak aliran darah ke sana jadi makanya kompresnya hangat,” lanjutnya.

 

