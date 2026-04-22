Gandeng Desainer Anne Avantie, Alfamart Luncurkan Goodie Bag 'Puspa Kinasih'

JAKARTA - Alfamart resmi meluncurkan tas belanja atau goodie bag eksklusif “Puspa Kinasih” dengan desain elegan hasil kolaborasi bersama desainer ternama Anne Avantie pada Rabu (22/4/2026). Tas ini dihadirkan untuk menambah pengalaman belanja yang lebih eksklusif bagi pelanggan Alfamart.

Marketing Director Alfamart, Ryan Alfons Kaloh, mengatakan bahwa peluncuran goodie bag ini juga merupakan bentuk pemberdayaan UMKM lokal, khususnya binaan Anne Avantie. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi langkah nyata dalam mendukung pemasaran sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap produk UMKM.

Hal tersebut karena kolaborasi ini mempertemukan tiga pilar penting dalam ekosistem bisnis, yakni kemampuan produksi UMKM, sentuhan desain inspiratif dan elegan dari Anne Avantie, serta luasnya jaringan distribusi Alfamart yang memiliki sekitar 21.000 gerai di seluruh Indonesia.

“Jadi ini sinergi. UMKM punya kemampuan, skill, dan keterampilan. Bunda punya kekuatan desain yang aspiratif dan inspiratif, dan kami memiliki jalur distribusi,” kata Ryan.

Selain desain yang elegan dan fungsional, kehadiran tas ini juga menjadi bentuk komitmen Alfamart dalam mendukung pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Peluncuran ini pun bertepatan dengan Hari Bumi.