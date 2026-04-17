Gas Bocor di Rumah? Ini Tanda dan Cara Aman Mengatasinya

JAKARTA - Gas bocor adalah situasi di mana gas keluar dari tempat penyimpanannya tanpa kontrol. Meskipun sering terjadi di rumah tangga, banyak orang masih belum menyadari betapa pentingnya mengenali ciri ciri gas bocor.

Karena itu, supaya tetap aman, Anda perlu mengetahui semua tanda-tandanya sejak dini. Mulai dari tanda umum seperti dari bau, suara desisan, maupun perubahan nyala api pada kompor adalah hal yang mudah Anda kenali.

Tanda Gas Bocor Paling Umum yang Mudah Dikenali

Sangat mudah bagi Anda untuk mengenali tanda kebocoran dari gas maupun salurannya seperti selang sebagai berikut:

1. Muncul Bau Menyengat seperti Telur Busuk

Salah satu tanda yang paling mudah disadari dari gas bocor adalah munculnya bau menyengat seperti telur busuk. Sebenarnya, gas LPG sendiri tidak berbau, tetapi telah ditambahkan zat khusus agar kebocoran bisa cepat terdeteksi oleh indera penciuman.

Jika Anda mencium bau ini, terutama di area dapur atau dekat tabung gas, sebaiknya segera waspada. Jangan dianggap sepele, karena bau tersebut adalah sinyal awal bahwa gas sedang bocor dan perlu penanganan segera.

2. Terdengar Suara Berdesis di Sekitar Tabung atau Selang

Selain bau, tanda lain yang cukup jelas adalah adanya suara mendesis halus di sekitar tabung, regulator, atau selang gas. Suara ini biasanya terdengar seperti suara ban yang bocor dan gas akan keluar dari celah tersebut.

Meskipun terkadang terdengar samar, suara ini tidak boleh Anda abaikan. Jika Anda mendengarnya, segera periksa sumbernya dengan dengan hati-hati dan hindari menyalakan api atau listrik di sekitar area tersebut.

3. Api Kompor Berubah Warna menjadi Kuning

Api kompor yang normal biasanya berwarna biru stabil. Namun, jika berubah menjadi kuning atau orange, itu bisa menjadi tanda adanya gangguan, termasuk kemungkinan terjadi kebocoran gas.

Perubahan warna ini menunjukkan pembakaran tidak berlangsung secara sempurna. Jika dibiarkan, selain boros gas, juga akan membahayakan karena berpotensi menghasilkan zat beracun.

4. Tubuh Terasa Pusing, Mual, dan Sesak Napas