Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Gas Bocor di Rumah? Ini Tanda dan Cara Aman Mengatasinya

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |18:44 WIB
Ilustrasi pipa dengan keran. (Foto: dok Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gas bocor adalah situasi di mana gas keluar dari tempat penyimpanannya tanpa kontrol. Meskipun sering terjadi di rumah tangga, banyak orang masih belum menyadari betapa pentingnya mengenali ciri ciri gas bocor

Karena itu, supaya tetap aman, Anda perlu mengetahui semua tanda-tandanya sejak dini. Mulai dari tanda umum seperti dari bau, suara desisan, maupun perubahan nyala api pada kompor adalah hal yang mudah Anda kenali. 

Tanda Gas Bocor Paling Umum yang Mudah Dikenali 

Sangat mudah bagi Anda untuk mengenali tanda kebocoran dari gas maupun salurannya seperti selang sebagai berikut: 

1. Muncul Bau Menyengat seperti Telur Busuk

Salah satu tanda yang paling mudah disadari dari gas bocor adalah munculnya bau menyengat seperti telur busuk. Sebenarnya, gas LPG sendiri tidak berbau, tetapi telah ditambahkan zat khusus agar kebocoran bisa cepat terdeteksi oleh indera penciuman. 

Jika Anda mencium bau ini, terutama di area dapur atau dekat tabung gas, sebaiknya segera waspada. Jangan dianggap sepele, karena bau tersebut adalah sinyal awal bahwa gas sedang bocor dan perlu penanganan segera. 

2. Terdengar Suara Berdesis di Sekitar Tabung atau Selang 

Selain bau, tanda lain yang cukup jelas adalah adanya suara mendesis halus di sekitar tabung, regulator, atau selang gas. Suara ini biasanya terdengar seperti suara ban yang bocor dan gas akan keluar dari celah tersebut. 

Meskipun terkadang terdengar samar, suara ini tidak boleh Anda abaikan. Jika Anda mendengarnya, segera periksa sumbernya dengan dengan hati-hati dan hindari menyalakan api atau listrik di sekitar area tersebut. 

3. Api Kompor Berubah Warna menjadi Kuning 

Api kompor yang normal biasanya berwarna biru stabil. Namun, jika berubah menjadi kuning atau orange, itu bisa menjadi tanda adanya gangguan, termasuk kemungkinan terjadi kebocoran gas. 

Perubahan warna ini menunjukkan pembakaran tidak berlangsung secara sempurna. Jika dibiarkan, selain boros gas, juga akan membahayakan karena berpotensi menghasilkan zat beracun. 

4. Tubuh Terasa Pusing, Mual, dan Sesak Napas 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement