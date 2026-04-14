Alasan Shanty Pilih Tinggal di Bali: Salah Satu Manifest Aku

JAKARTA - Penyanyi Shanty mengungkap alasannya memilih tinggal di Bali ketimbang wilayah lain di Indonesia. Bagi Shanty, tinggal di Pulau Dewata bukan sekadar pilihan tempat tinggal, melainkan bagian dari impian yang sudah lama ia manifestasikan.

Sejak masih aktif bekerja di dunia hiburan, Shanty mengaku selalu menyempatkan diri pergi ke Bali setiap ada waktu luang. Bahkan di sela kesibukannya, ia rela menginap di tempat sederhana hanya demi bisa menikmati suasana Bali.

"Tapi kenapa di Bali karena dari dulu ini juga salah satu manifest-ku, aku tuh dari dulu pengin tinggal di Bali since masih kerja aktif, since masih tiap weekend kalau misalnya ada weekend enggak kerja aku pasti ke Bali dari mulai nebeng di rumah teman atau tinggal di hotel-hotel yang kecil-kecil tapi harus ke Bali," cerita dia dalam Podcast Herspective yang tayang di YouTube Okezone.

Keinginan tersebut semakin kuat saat ia pernah tinggal di Hong Kong. Kala itu, Shanty menyimpan foto matahari terbenam di kawasan Uluwatu, tepatnya di El Kabron Bali sebagai screensaver. Foto tersebut menjadi pengingat sekaligus doa bahwa suatu hari ia akan kembali dan benar-benar menetap di sana.

“Terus aku bilang gini, one day aku akan balik ke situ, balik loh dan waktu itu aku sempat bikin fotonya di situ juga foto yang sama,” kenangnya.