Cerita Shanty Rutin Ngejurnal untuk Manifesting hingga Buat Lagu

JAKARTA - Penyanyi Shanty bercerita tentang hobi barunya yakni menulis jurnal yang dia tekuni sejak 2025. Menulis jurnal ini dia lakukan, penyanyi era 2000-an, sebagai sebuah manifestasi.

"Aku mulai ngejurnal dan sangat percaya dengan manifestasi itu Agustus 2025 aku bener-bener detail with my vision with what I want who I want to become," cerita dia dalam Podcast Herspective yang tayang di YouTube Okezone.

Menulis sebuah jurnal bukan sekadar mencatat aktivitas harian. Jurnal bisa menjadi media refleksi diri, tempat ia menuliskan harapan, rasa syukur, hingga tujuan hidup yang ingin dicapai. Metode ini dikenal sebagai bagian dari konsep manifestasi, yaitu teknik memfokuskan pikiran pada hal-hal positif agar bisa terwujud dalam kehidupan nyata. Dengan menuliskan keinginan secara rutin, seseorang dipercaya dapat memperkuat niat dan arah hidupnya.

"Karena manifestasi itu kan hanya berhasil jika we are so clear about what we want dan ada hubungannya antara apa yang kita inginkan visi tangan dan mulut jadi makanya kenapa harus ditulis? Kadang orang bilang gini gue udah manifes cuma ngebayangin doang its doesnt work, harus ditulis jadi mulailah aku mulai menjurnal itu," jelasnya.

Tak hanya soal visi, Shanty juga menuliskan keinginannya bertemu dengan belahan jiwa (soulmate). Ketika menuliskan sosok soulmate yang dia impikan, terciptalah sebuah lagu yang kemudian dia rilis pada Hari Valentine kemarin.