Ngeri! Panel Kabin Pesawat Jatuh saat Mendarat Bikin Penumpang Kaget

JAKARTA - Viral sebuah insiden penerbangan maskapai AirAsia rute Singapore menuju Kuala Lumpur yang membuat heboh media sosial. Pasalnya, bagian panel kabin pesawat tiba-tiba terlepas saat pesawat dalam proses pendaratan.

Dilansir dari Mothership, peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu (4/4/2026) dalam penerbangan AK720 yang tiba di Kuala Lumpur sekitar pukul 22.22 waktu setempat. Panel kabin pesawat tiba-tiba terlepas sesaat setelah pesawat menyentuh landasan.

Seorang penumpang mengungkap bahwa ia mendengar suara aneh setelah pesawat mendarat. Saat melihat ke depan, ia mendapati sebagian panel kabin di atas kursi penumpang sudah terlepas dan menggantung dengan kabel.

Sebagian bagian panel bahkan dilaporkan jatuh ke kursi penumpang. Beruntung, tidak ada penumpang yang duduk di area tersebut sehingga tidak ada korban luka dalam kejadian ini.

Insiden tersebut sempat membuat penumpang terkejut. Namun, beberapa di antaranya justru merespons dengan tertawa karena tidak menyangka kejadian seperti itu bisa terjadi di dalam pesawat.