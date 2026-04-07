Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ngeri! Panel Kabin Pesawat Jatuh saat Mendarat Bikin Penumpang Kaget

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |12:07 WIB
Ngeri! Panel Kabin Pesawat Jatuh saat Mendarat Bikin Penumpang Kaget (Foto: mothership)
A
A
A

JAKARTA - Viral sebuah insiden penerbangan maskapai AirAsia rute Singapore menuju Kuala Lumpur yang membuat heboh media sosial. Pasalnya, bagian panel kabin pesawat tiba-tiba terlepas saat pesawat dalam proses pendaratan.

Dilansir dari Mothership, peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu (4/4/2026) dalam penerbangan AK720 yang tiba di Kuala Lumpur sekitar pukul 22.22 waktu setempat. Panel kabin pesawat tiba-tiba terlepas sesaat setelah pesawat menyentuh landasan.

Seorang penumpang mengungkap bahwa ia mendengar suara aneh setelah pesawat mendarat. Saat melihat ke depan, ia mendapati sebagian panel kabin di atas kursi penumpang sudah terlepas dan menggantung dengan kabel.

Sebagian bagian panel bahkan dilaporkan jatuh ke kursi penumpang. Beruntung, tidak ada penumpang yang duduk di area tersebut sehingga tidak ada korban luka dalam kejadian ini.

Insiden tersebut sempat membuat penumpang terkejut. Namun, beberapa di antaranya justru merespons dengan tertawa karena tidak menyangka kejadian seperti itu bisa terjadi di dalam pesawat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/612/3148459/korban_selamat_kecelakaan_pesawat-NqpI_large.jpg
Kursi 11A Viral Usai 2 Penumpang Selamat dari Kecelakaan Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/406/3050830/ilustrasi-rTx3_large.jpg
7 Alasan Kursi Lorong Lebih Baik dari Kursi Jendela Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/406/3048835/tikus-kBFr_large.jpeg
Ada-Ada Saja, Pesawat Ini Batal Terbang Gegara Tikus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/406/3032279/pesawat_united_airlines-Psqd_large.JPG
Baru Juga Take Off, Roda Pesawat Boeing United Airlines Malah Copot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/406/3028336/ilustrasi-d5Nb_large.JPG
Ngaku Hanya Punya Satu Ginjal, Turis China Ketahuan Mencuri di Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/29/406/3027722/pesawat_cathay_pacific-YAFf_large.JPG
Penutup Sayap Bermasalah, Pesawat Cathay Pacific Putar Balik ke Paris
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement