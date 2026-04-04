4 Rekomendasi Teh Herbal yang Bantu Naikkan Imun Tubuh

JAKARTA - Cuaca ekstrem mulai kembali melanda Indonesia seperti hujan lebat disertai angin kencang dengan durasi yang cukup lama. Kondisi tersebut kerap membuat imun tubuh menurun hingga akhirnya seseorang gampang terkena penyakit.

Maka dari itu, perlu adanya peningkatan imunitas bagi tubuh di tengah cuaca ekstrem yang kembali banyak terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengonsumsi teh herbal. Lalu, teh herbal apa saja yang bisa membantu meningkatkan imun tubuh di tengah cuaca ekstrem?

Rekomendasi Teh Herbal

1. Teh Jahe

Melansir dari Harvard Health Publishing, teh jahe cocok sebagai minuman herbal yang bisa meningkatkan imun tubuh dan membantu terhindar dari penyakit. Teh jahe sendiri kaya akan antioksidan gingerol yang merupakan senyawa bioaktif penangkal penyakit.

Selain itu, teh jahe juga mengandung vitamin dan mineral seperti vitamin B3 dan B6, zat besi, kalium, dan vitamin C. Dengan kandungan jahe di dalamnya, teh jahe memiliki sifat anti peradangan dan mengobati berbagai penyakit, seperti fungsi pencernaan, nyeri, peradangan, sindrom metabolik.