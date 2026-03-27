HOME WOMEN LIFE

Viral! Nenek 86 Tahun Rayakan Ulang Tahun dengan Konsep 'Princess Vintage'

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 28 Maret 2026 |06:05 WIB
JAKARTA – Momen ulang tahun seorang nenek berusia 86 tahun mendadak viral di media sosial. Perayaan tersebut mencuri perhatian karena konsepnya yang unik dan penuh keceriaan, meski digelar secara sederhana.

Dalam perayaan itu, sang nenek tampil bak “princess vintage” lengkap dengan topi ulang tahun dan dekorasi bernuansa ceria. Penampilannya yang menggemaskan langsung menarik perhatian warganet dan membuat suasana pesta terasa hangat sekaligus menghibur.

Yang tak kalah menarik, para tamu yang hadir didominasi oleh teman-teman seusianya. Mereka terlihat ikut larut dalam kebahagiaan, bernyanyi bersama, hingga saling memberikan ucapan selamat dengan wajah penuh senyum.

Meski tidak mewah, konsep pesta yang sederhana justru menjadi daya tarik utama. Banyak warganet mengaku tersentuh melihat semangat hidup sang nenek yang tetap ceria di usia senja.

Beragam komentar pun membanjiri unggahan tersebut. Ada yang menjadikannya inspirasi untuk tetap menikmati hidup, sementara yang lain bercanda dengan menyebut sang nenek sebagai “toddler vintage”.

Momen ini seolah menjadi pengingat bahwa kebahagiaan tidak dibatasi usia. Selama masih diberi kesempatan, merayakan hidup sekecil apa pun tetap bisa menjadi hal yang bermakna.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

