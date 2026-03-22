Libur Lebaran 2026, Krakatau Park Jadi Magnet Bagi Wisatawan di Bakauheni Lampung Selatan

LAMPUNG SELATAN - Memasuki masa libur Lebaran 2026, lokasi wisata selalu menjadi incaran para pemudik maupun warga lokal yang pulang ke kampung halaman. Banyak dari mereka berdatangan untuk menghabiskan masa libur Lebaran bersama keluarga dan sanak saudara.

Salah satunya terlihat di Krakatau Park, taman wisata terbesar di Pulau Sumatera. Taman wisata yang terletak di ujung Sumatera dan berdekatan dengan Pelabuhan Bakauheni ini menjadi magnet bagi wisatawan, khususnya di Lampung Selatan, selama masa libur Lebaran.

Wahana yang lengkap, fasilitas memadai, dan harga tiket yang cukup murah menjadi alasan pengunjung memilih Krakatau Park sebagai tempat berlibur. Seperti yang dilakukan Indah Zafiyah Afanti (20), wisatawan asal Sidomulyo yang rela menempuh perjalanan jauh demi menikmati berbagai wahana di Krakatau Park.

“Karena wahananya lengkap, terus harganya murah. Biasanya Rp100.000, karena promo Lebaran jadi Rp70.000,” kata Indah saat diwawancarai di Krakatau Park, Minggu (22/3/2026).

Ia datang karena ingin menaiki wahana sepeda langit yang sering ia lihat di media sosial. Selain itu, ia juga berencana mencoba wahana ekstrem Tornado di Krakatau Park.

“Ini nih (sepeda langit). Sebenarnya wahana yang paling seru tuh Tornado, ekstrem banget,” ucapnya.

Senada, wisatawan lain asal Bakauheni, Resya (18), menjadikan Krakatau Park sebagai tujuan wisata Lebarannya karena harga tiket yang murah serta banyaknya wahana yang bisa dicoba.

“Ada promonya, terus wahananya juga banyak, pengen nyobain-nyobain aja,” tutur Resya.

Selain itu, jarak yang dekat dari rumahnya juga menjadi alasan utama Resya memilih Krakatau Park sebagai tempat menghabiskan libur Lebaran bersama keluarga.

“Ya, salah satunya dekat juga. Kalau jauh-jauh kan capek sih, jadi mending pilih sini aja yang dekat,” beber dia.

Krakatau Park sendiri merupakan salah satu taman bermain terbesar di Pulau Sumatera. Setidaknya ada 25 wahana yang bisa dicoba para wisatawan selama libur Lebaran. Wahana yang tersedia cukup variatif, mulai dari edukasi, horor, hingga ekstrem.