Tradisi Unik Perayaan Idul Fitri di 5 Negara, Makan Kebab hingga Bihun

JAKARTA – Hari kedua Idul Fitri dirayakan oleh umat Muslim di seluruh dunia. Namun, dalam pelaksanaannya, setiap negara memiliki kebiasaan yang berbeda-beda.

Waktu perayaannya memang dapat berbeda di sejumlah negara, tetapi esensinya tetap sama, yaitu diawali dengan salat Id di tanah lapang atau masjid, lalu dilanjutkan dengan silaturahmi ke tetangga dan sanak saudara. Dikutip dari BBC, momen kunjungan tersebut biasanya disertai hidangan istimewa khas masing-masing daerah.

Meski esensi perayaannya sama, setiap negara memiliki tradisi unik yang mencerminkan budaya setempat. Berikut lima tradisi perayaan Idul Fitri di berbagai negara yang menarik untuk diketahui:

1. Malaysia

Tradisi balik kampung di Malaysia mirip dengan mudik di Indonesia, di mana masyarakat pulang ke kampung halaman untuk berkumpul bersama keluarga. Hidangan khas seperti ketupat, rendang, dan lemang selalu hadir di meja makan.

Anak-anak mendapatkan duit raya dari orang tua dan kerabat sebagai bentuk berbagi kebahagiaan. Selain itu, ziarah ke makam leluhur juga menjadi bagian dari tradisi perayaan.

2. China

Di China, Idul Fitri tidak hanya menjadi momen kebersamaan, tetapi juga penghormatan kepada leluhur. Umat Muslim di sana mengunjungi makam leluhur untuk berdoa, terutama bagi mereka yang gugur pada masa Dinasti Qing dan Revolusi Kebudayaan.

Setelah melaksanakan salat Id di masjid besar seperti Masjid Niujie di Beijing, mereka bersilaturahmi sambil menikmati hidangan khas seperti lamb kebab dan yangrou paomo. Di daerah seperti Xinjiang dan Ningxia, perayaan semakin meriah dengan pertunjukan seni dan festival makanan khas Muslim.