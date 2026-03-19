Perhatikan 8 Etika Penting Saat Berkunjung ke Rumah Saudara atau Kerabat

JAKARTA - Berkunjung ke rumah saudara atau kerabat adalah hal yang biasa dilakukan saat Lebaran. Tapi, perhatikan 8 etika penting ini ya.

Saat menjalankan tradisi ini, terdapat adab dan etika yang perlu diperhatikan agar silaturahmi tetap terjalin dengan baik. Juga agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi tuan rumah maupun tamu.

Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan saat berkunjung di hari Lebaran, dikutip Reader’s Digest Asia, Minggu (22/3/2026).

1. Berpakaian Sopan dan Rapi

Hari Lebaran identik dengan pakaian yang bersih dan rapi sebagai simbol kesucian dan kebersihan hati setelah sebulan berpuasa. Saat berkunjung, mengenakan pakaian yang sopan dan sesuai dengan adat setempat merupakan bentuk penghormatan kepada tuan rumah.

Hindari pakaian yang terlalu santai atau mencolok agar tetap menjaga kesan elegan dan menghormati suasana Lebaran.

2. Mengucapkan Salam dan Saling Memaafkan

Ketika tiba di rumah yang dikunjungi, sebaiknya ucapkan salam dengan sopan dan penuh kehangatan. Selain itu, tradisi saling memaafkan merupakan inti dari perayaan Lebaran.

Sampaikan permintaan maaf dengan tulus dan ikhlas kepada tuan rumah maupun anggota keluarga lainnya agar hubungan yang harmonis tetap terjaga.

3. Cari Waktu Berkunjung yang Pas

Sebelum berkunjung, sebaiknya pastikan bahwa waktu yang dipilih tidak mengganggu aktivitas tuan rumah. Sebagian orang mungkin memiliki jadwal yang padat di hari Lebaran, seperti mengunjungi keluarga lain, beristirahat setelah salat Id, atau menerima tamu dalam jumlah besar. Oleh karena itu, ada baiknya menghubungi terlebih dahulu untuk menanyakan kesediaan mereka dalam menerima tamu.

4. Tidak Berlama-lama Jika Tidak Diperlukan

Saat berkunjung, penting untuk memahami situasi dan kondisi tuan rumah. Jika rumah tersebut kedatangan banyak tamu, sebaiknya tidak berlama-lama agar tidak menghambat mereka dalam menerima tamu lainnya.

Kunjungan yang singkat namun berkesan lebih baik daripada terlalu lama hingga menimbulkan ketidaknyamanan.

5. Menjaga Perkataan dan Sikap

Ketika berbincang dengan tuan rumah atau tamu lainnya, penting untuk menjaga perkataan agar tidak menyinggung perasaan. Hindari pertanyaan atau komentar sensitif, seperti menanyakan status pernikahan, rencana memiliki anak, pekerjaan, atau kondisi finansial seseorang.

Sebaiknya arahkan percakapan ke topik yang lebih ringan dan menyenangkan agar suasana tetap harmonis.