5 Jawaban Santai dan Lucu saat Ditanya 'Kapan Nikah?' di Lebaran 2026

JAKARTA – Momen Lebaran identik dengan silaturahmi, tapi juga sering dibarengi pertanyaan klasik: “Kapan nikah?” Buat sebagian orang, pertanyaan ini bisa terasa canggung bahkan menyebalkan.

Supaya suasana tetap santai tanpa harus menjelaskan panjang lebar, kamu bisa menanggapinya dengan humor. Selain mencairkan suasana, jawaban lucu juga efektif mengalihkan topik.

Berikut beberapa ide jawaban yang ringan, tidak menyinggung, tapi tetap mengena:

1. “Lagi tahap seleksi, Tante. Kandidatnya harus lolos semua kriteria.”

Jawaban ini terdengar seperti proses rekrutmen kerja. Pesannya jelas: kamu sedang memilih dengan serius, bukan asal.

2. “Nunggu harga cabai stabil dulu, biar nggak bikin panik keluarga.”

Humor receh tapi relevan. Biasanya langsung bikin suasana jadi lebih cair.

3. “Tunggu momen yang epik dulu, mungkin sekalian ada meteor lewat.”

Cocok buat kamu yang suka bercanda absurd. Jawaban ini bikin orang mikir dua kali buat lanjut nanya.