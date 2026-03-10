Moms Jangan Jadi Investasi Bodong, saat Anak Dapat Salam Tempel Lebaran

JAKARTA - Saat Hari Raya Idul Fitri, biasanya akan muncul investasi bodong. Alih-alih disimpan namun ada kelakuan orangtua yang mengambil alih salam tempel Lebaran dan tidak kembali ke pemiliknya.

Padahal, salam tempel Lebaran bisa menjadi momen menyenangkan bagi anak, uang THR juga bisa dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk mengenalkan literasi keuangan sejak dini.

Agar uang tersebut tidak langsung habis untuk hal konsumtif, orangtua bisa mengajarkan cara mengelola uang secara sederhana namun bermanfaat untuk masa depan anak.

Berikut beberapa tips mengelola uang THR anak dengan bijak, seperti dikutip mediakeuangan.kemenkeu.go.id, Minggu (22/3/2026).

1. Ajarkan Anak Tentang Konsep Uang

Anak-anak usia sekitar 4 tahun sudah mulai memahami konsep dasar uang. orangtua bisa mengenalkan empat hal penting dalam pengelolaan keuangan, yaitu pemasukan, pengeluaran, menabung, dan berbagi.

Selain itu, ajarkan anak mengenali berbagai pecahan uang serta nilai yang terkandung di dalamnya. Pemahaman ini dapat membantu anak membangun kebiasaan finansial yang sehat sejak dini.

2. Buka Tabungan

THR bisa menjadi momen yang tepat untuk membuka rekening tabungan anak. Dengan memiliki tabungan sendiri, anak dapat belajar menyisihkan uang serta memahami pentingnya menabung untuk kebutuhan di masa depan.

Selain sebagai sarana edukasi keuangan, tabungan juga dapat membantu orangtua menyiapkan dana untuk kebutuhan anak di kemudian hari.