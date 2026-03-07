Mudik Lebaran Lebih Santai Ada Diskon Hotel hingga 50 Persen dan Rp1 Juta

JAKARTA - Mudik Lebaran menjadi momen yang dinantikan banyak orang setiap tahunnya. Setelah perjalanan panjang menuju kampung halaman, waktu berkumpul dengan keluarga pun terasa semakin berharga.

Menghabiskan waktu menginap di hotel pilihan di kota tujuan juga dapat menjadi cara menarik untuk menikmati momen tersebut. Selain menghadirkan kenyamanan setelah perjalanan jauh, pengalaman menginap juga dapat membuat momen Lebaran terasa lebih santai dan berkesan.

Nah, untuk mendukung momen tersebut, Mister Aladin menghadirkan diskon hotel mudik hingga 50 persen + Rp1 juta. Banyak pilihan hotel yang bisa Anda pesan, misalnya Gallery Prawirotaman Hotel, Yogyakarta.

Hotel bergaya modern dengan rooftop pool yang berada di kawasan Prawirotaman yang terkenal dengan kafe dan suasana santainya. Ada juga Shanaya Resort Malang, penginapan bernuansa alam dengan taman hijau luas yang menawarkan suasana tenang khas kota Malang.

Sementara itu Louis Kienne Pandanaran dikenal dengan rooftop pool-nya yang menawarkan pemandangan kota Semarang dari ketinggian. Penawaran ini memberikan kemudahan bagi Anda untuk tetap menikmati perjalanan tanpa perlu khawatir soal biaya akomodasi.