Serunya Ramadan bersama Goyang ShopeePay, Ada Hadiah Menanti!

JAKARTA – Seiring Ramadan yang terus berjalan, Goyang ShopeePay turut menjadi perbincangan hangat di media sosial. Sejumlah pengguna membagikan pengalaman mereka memainkan fitur interaktif terbaru ini bersama teman dan keluarga, termasuk membagikan cerita soal hadiah saldo ShopeePay yang berhasil mereka dapatkan selama sesi berlangsung.

Ramainya perbincangan ini mencerminkan bagaimana interaksi digital kini semakin menjadi bagian dari cara masyarakat terhubung selama bulan suci. Dengan semakin berkembangnya kebiasaan mobile-first di Indonesia, platform digital menjadi salah satu medium yang kian diandalkan untuk berbagi momen bersama orang terdekat di periode Ramadan.

Melalui Goyang ShopeePay, pengguna tidak hanya dapat mengikuti sesi permainan secara berkelompok untuk menikmati pengalaman seru bersama, tetapi juga berkesempatan mendapatkan total hadiah saldo ShopeePay hingga Rp5 miliar serta tujuh paket Umrah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apa Itu fitur Goyang ShopeePay?

Fitur Goyang ShopeePay merupakan fitur interaktif terbaru di dalam aplikasi ShopeePay yang dapat dimainkan secara individu maupun bersama maksimal empat teman untuk mendapatkan kesempatan memperoleh bonus saldo hingga 20 persen. Fitur ini merupakan bagian dari kampanye Aplikasi ShopeePay Gebyar Ramadan dan dapat dimainkan hingga 22 Maret 2026.

Sesi permainan tersedia setiap hari pada pukul 12.30 WIB (13.00 WIB khusus hari Jumat) dan 17.00 WIB, sehingga dapat dimainkan baik saat jam istirahat siang maupun menjelang waktu berbuka.