HOME WOMEN FOOD

Nagita Slavina War Takjil Sampai ke Bangkok, Netizen: ke Luar Negeri Kayak ke Bogor

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |16:14 WIB
Nagita Slavina War Takjil Sampai ke Bangkok, Netizen: ke Luar Negeri Kayak ke Bogor
Nagita Slavina War Takjil Sampai ke Bangkok, Netizen: ke Luar Negeri Kayak ke Bogor. (Foto: TikTok Nagita Slavina)




JAKARTA - Artis Nagita Slavina tak ketinggalan fenomena war takjil yang menjadi momentum di bulan Ramadan. Bukan di Indonesia, istri Raffi Ahmad ini bahkan rela membeli takjil hingga ke Bangkok, Thailand.

Momen itu diunggah ibu tiga anak ini di akun TikTok @raffi_nagita, dikutip Selasa (3/3/2026), terlihat wanita yang akrab disapa Gigi ini baru tiba di Bangkok dan segera mencari jajanan bukaan alias takjil.

Gigi mengatakan waktunya di Bangkok cukup singkat dan ingin dimanfaatkan untuk kulineran hingga berburu takjil.

“War takjilnya sampai Bangkok ya, say,” tulis akun TikTok @raffi_nagita.

Setibanya di Bangkok, Gigi bersama para karyawannya langsung menyambangi pusat perbelanjaan untuk berburu makanan ringan sebagai menu buka puasa mereka. Terlihat Nagita langsung menghampiri salah satu toko donat yang menjadi favoritnya.

“Di Singapura ini gue makan, enak banget sumpah,” kata Gigi sebelum membeli donat tersebut.

Nagita juga berburu kuliner lainnya, termasuk Thai tea yang menjadi minuman khas saat berkunjung ke Thailand. Tampak ia begitu antusias berburu jajanan di Bangkok untuk takjil buka puasa.

 

