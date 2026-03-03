Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Semangka Cocok untuk Buah Berbuka Puasa, Mengandung 92% Air dan Tiga Manfaat

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |14:03 WIB
Semangka Cocok untuk Buah Berbuka Puasa, Mengandung 92% Air dan Tiga Manfaat
Mengandung 92% Air, Semangka Jadi Buah Rekomendasi Berbuka Puasa. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Berbuka puasa menjadi momen yang sangat dinantikan oleh semua orang. Setelah seharian menahan lapar dan dahaga, akhirnya tenggorokan kembali segar dengan air yang diminum atau makanan segar yang dikonsumsi seperti buah-buahan.

Buah dengan kadar air cukup tinggi biasanya menjadi pilihan untuk membantu mengembalikan cairan tubuh yang hilang selama berpuasa, salah satunya adalah semangka. Semangka menjadi salah satu buah yang banyak diburu masyarakat menjelang waktu berbuka.

Tampilannya yang segar dengan warna merah mencolok menjadi daya tarik tersendiri. Apalagi saat menjelang berbuka, rasa haus lebih terasa di tenggorokan daripada biasanya. Namun, semangka ternyata tidak hanya menarik dari tampilannya saja, tetapi juga memiliki kandungan yang sangat baik bagi tubuh, khususnya bagi orang yang menjalani puasa.

1. Memiliki Kandungan Air yang Tinggi

Melansir dari Cleveland Clinic, Selasa (3/3/2026), semangka memiliki kandungan air yang cukup tinggi hingga 92 persen. Kandungan air yang banyak itu sangat cocok sebagai asupan untuk mencukupi kebutuhan cairan tubuh, elektrolit, atau karbohidrat harian, serta membantu mengembalikan cairan tubuh yang hilang saat berpuasa.

2. Mengatur Kadar Gula Darah dan Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh

Saat berbuka puasa, kita cenderung “lapar mata” sehingga hampir semua makanan yang terlihat menggugah selera ingin dikonsumsi setelah seharian berpuasa. Namun tanpa disadari, hal tersebut dapat membuat kadar gula darah naik dan berisiko memicu diabetes.

Semangka bisa menjadi pilihan alternatif saat berbuka puasa agar kadar gula darah tetap terkendali dan tidak terjadi lonjakan yang signifikan. Kandungan air yang tinggi dalam semangka menandakan jumlah karbohidratnya tidak terlalu banyak. Selain itu, indeks glikemik semangka juga cenderung rendah.

Semangka yang dikonsumsi akan masuk ke aliran darah dan menghasilkan glukosa dalam jumlah yang relatif kecil. Tidak hanya itu, semangka juga mengandung vitamin C yang melimpah. Asam askorbat dalam vitamin C dapat mendukung sistem kekebalan tubuh dan membantu melawan berbagai kuman serta infeksi, sehingga tubuh tetap sehat dan bugar meski sedang berpuasa.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/298/3204661//air_kelapa-rY0X_large.jpg
5 Manfaat Buka Puasa dengan Air Kelapa untuk Kesehatan Tubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/482/3204656//belajar_puasa-b5C9_large.jpg
Waspadai Risiko Paksa Anak Berpuasa, Hipoglikemia dan Dehidrasi Mengintai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/337/3204654//hilal-PFC0_large.jpg
Sidang Isbat Penetapan Idul Fitri 1447 H Digelar 19 Maret 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/338/3204609//pemerintah-6iY8_large.jpg
Jaga Kekhusyukan Ramadhan, Pilar Saga: Tertibkan Baliho hingga Bangunan Tak Berizin di Tangsel!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/298/3204445//kurma_gula-krqu_large.jpg
Ternyata Ada Loh Kurma yang Dicampur dengan Gula, Berikut Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/330/3204493//ilustrasi-cBOK_large.jpg
10 Contoh Pantun Penutup Kultum Ramadhan 2026 yang Menarik dan Berkesan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement