Semangka Cocok untuk Buah Berbuka Puasa, Mengandung 92% Air dan Tiga Manfaat

JAKARTA - Berbuka puasa menjadi momen yang sangat dinantikan oleh semua orang. Setelah seharian menahan lapar dan dahaga, akhirnya tenggorokan kembali segar dengan air yang diminum atau makanan segar yang dikonsumsi seperti buah-buahan.

Buah dengan kadar air cukup tinggi biasanya menjadi pilihan untuk membantu mengembalikan cairan tubuh yang hilang selama berpuasa, salah satunya adalah semangka. Semangka menjadi salah satu buah yang banyak diburu masyarakat menjelang waktu berbuka.

Tampilannya yang segar dengan warna merah mencolok menjadi daya tarik tersendiri. Apalagi saat menjelang berbuka, rasa haus lebih terasa di tenggorokan daripada biasanya. Namun, semangka ternyata tidak hanya menarik dari tampilannya saja, tetapi juga memiliki kandungan yang sangat baik bagi tubuh, khususnya bagi orang yang menjalani puasa.

1. Memiliki Kandungan Air yang Tinggi

Melansir dari Cleveland Clinic, Selasa (3/3/2026), semangka memiliki kandungan air yang cukup tinggi hingga 92 persen. Kandungan air yang banyak itu sangat cocok sebagai asupan untuk mencukupi kebutuhan cairan tubuh, elektrolit, atau karbohidrat harian, serta membantu mengembalikan cairan tubuh yang hilang saat berpuasa.

2. Mengatur Kadar Gula Darah dan Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh

Saat berbuka puasa, kita cenderung “lapar mata” sehingga hampir semua makanan yang terlihat menggugah selera ingin dikonsumsi setelah seharian berpuasa. Namun tanpa disadari, hal tersebut dapat membuat kadar gula darah naik dan berisiko memicu diabetes.

Semangka bisa menjadi pilihan alternatif saat berbuka puasa agar kadar gula darah tetap terkendali dan tidak terjadi lonjakan yang signifikan. Kandungan air yang tinggi dalam semangka menandakan jumlah karbohidratnya tidak terlalu banyak. Selain itu, indeks glikemik semangka juga cenderung rendah.

Semangka yang dikonsumsi akan masuk ke aliran darah dan menghasilkan glukosa dalam jumlah yang relatif kecil. Tidak hanya itu, semangka juga mengandung vitamin C yang melimpah. Asam askorbat dalam vitamin C dapat mendukung sistem kekebalan tubuh dan membantu melawan berbagai kuman serta infeksi, sehingga tubuh tetap sehat dan bugar meski sedang berpuasa.