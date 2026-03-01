HOME WOMEN TRAVEL

Hotel Ikonik Burj Al Arab Dubai Terbakar akibat Puing Serangan Drone Iran

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |19:15 WIB
Hotel Ikonik Burj Al Arab Dubai Terbakar akibat Puing Serangan Drone Iran
Hotel Ikonik Burj Al Arab Dubai Terbakar akibat Puing Serangan Drone Iran. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Hotel mewah Burj Al Arab di Dubai mengalami kebakaran pada bagian luar bangunannya karena terkena puing-puing drone serangan Iran ke pangkalan AS di Dubai. Diketahui serangan balasan ini dilakukan Iran setelah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei tewas dalam serangan AS.

Diketahui drone yang diluncurkan Iran ke Dubai berhasil dihancurkan di udara, namun sisa-sisa puingnya jatuh dan memicu api di fasad hotel. Menurut pernyataan resmi dari otoritas Dubai, kebakaran terjadi pada bagian eksterior gedung dan langsung ditangani oleh tim pertahanan sipil. 

Api berhasil dipadamkan dengan cepat dan tidak ada korban jiwa maupun luka yang dilaporkan di area hotel. Operasional di dalam bangunan pun disebut tetap terkendali, meski insiden ini sempat menarik perhatian luas karena status Burj Al Arab sebagai salah satu simbol kemewahan paling terkenal di dunia.

Diketahui, Burj Al Arab berdiri di atas pulau buatan di lepas pantai Dubai dan dikenal dengan desainnya yang menyerupai layar kapal. Hotel ini sering dijadikan ikon modernisasi dan kemewahan kota tersebut, sehingga insiden sekecil apa pun yang melibatkan bangunan ini langsung menjadi sorotan internasional.

 

Berita Terkait
Tak Gentar Diultimatum Trump, Iran Akan Tutup Sepenuhnya Selat Hormuz
3 Fakta Trump dan Iran Saling Ancam Gegara Selat Hormuz: Pembangkit Listrik hingga Pusat Energi AS-Israel Dimusnahkan
Di Mana Letak Kemanusiaan di Tengah Perang?
Ancaman Balasan Iran Setelah Diultimatum Trump: Serang Fasilitas Energi AS dan Israel
Trump Ancam Hancurkan Pembangkit Listrik Iran Jika Selat Hormuz Tak Dibuka dalam 48 Jam
Trump Ancam 'Lumpuhkan' Listrik Iran jika Selat Hormuz Tak Dibuka dalam 48 Jam
