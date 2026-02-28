Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Calon Penumpang Pesawat Menuju Rute Timur Tengah Diminta Aktif Pantau Status Penerbangan

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |10:02 WIB
A
A
A

JAKARTA - Calon penumpang yang akan melakukan perjalanan menuju rute Timur Tengah dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, diminta untuk aktif memantau status penerbangan. Hal ini menyusul penutupan wilayah udara (airspace closed) di sejumlah kawasan Timur Tengah. 

Pgs. Asst. Deputy Communication and Legal Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Aziz Fahmi Harahap, mengatakan penutupan wilayah udara tersebut berdampak pada pembatalan sejumlah penerbangan keberangkatan dan kedatangan.

“Sehubungan dengan adanya penutupan wilayah udara (airspace closed) di sejumlah wilayah Timur Tengah, terdapat beberapa penerbangan rute Timur Tengah yang mengalami pembatalan keberangkatan,” ujar Aziz Fahmi saat dihubungi iNews Media Group, Sabtu (28/2/2026). 

Aziz menjelaskan, calon penumpang yang terdampak pembatalan tetap mendapatkan penanganan sesuai prosedur. Pihak bandara melakukan koordinasi dengan maskapai terkait untuk proses pembatalan dokumen perjalanan di area imigrasi, pengaturan akomodasi, serta penjadwalan ulang penerbangan.

Meski terdapat sejumlah pembatalan, operasional penerbangan internasional lainnya di Bandara Soekarno-Hatta dipastikan tetap berjalan aman dan lancar.

“Hingga saat ini operasional tetap berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar sesuai dengan prosedur operasional yang berlaku. Secara umum, situasi di terminal tetap dalam kondisi aman dan kondusif,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement