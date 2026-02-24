Ameena Belajar Puasa Ramadhan Full, Atta dan Aurel Fokus Ajarkan Makna Empati

JAKARTA - Putri sulung Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, Ameena Hanna Nur Atta, mulai belajar menjalankan ibadah puasa di Ramadhan 2026 ini. Meski usianya masih sangat belia, Atta mengaku bangga melihat antusiasme sang buah hati.

Atta mengungkapkan bahwa Ameena sudah menunjukkan ketertarikan untuk ikut berpuasa layaknya orang dewasa. Sebagai orangtua, Atta mendukung penuh meski Ameena belum diwajibkan secara syariat.

"Alhamdulillah. Kalau anak-anak udah mau puasa, bahkan dia excited berpuasa, full bersyukur lah. Apalagi ini kan salah satu kewajiban sebagai umat muslim, walaupun dia belum wajib karena umurnya masih kecil," ujar Atta Halilintar saat ditemui di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan belum lama ini.

Suami Aurel Hermansyah ini tak menampik jika Ameena sempat menunjukkan rasa lemas dan sedikit rewel karena harus menahan lapar dan haus.

Namun, Atta menggunakan momen tersebut untuk menanamkan nilai moral dan rasa syukur kepada sang anak.