Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Ameena Belajar Puasa Ramadhan Full, Atta dan Aurel Fokus Ajarkan Makna Empati 

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |08:17 WIB
Ameena Belajar Puasa Ramadhan <i>Full</i>, Atta dan Aurel Fokus Ajarkan Makna Empati 
Ameena Belajar Puasa Ramadhan {Full}, Atta dan Aurel Fokus Ajarkan Makna Empati. (Foto: IG AurelieHermansyah)
A
A
A

JAKARTA - Putri sulung Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, Ameena Hanna Nur Atta, mulai belajar menjalankan ibadah puasa di Ramadhan 2026 ini. Meski usianya masih sangat belia, Atta mengaku bangga melihat antusiasme sang buah hati. 

Atta mengungkapkan bahwa Ameena sudah menunjukkan ketertarikan untuk ikut berpuasa layaknya orang dewasa. Sebagai orangtua, Atta mendukung penuh meski Ameena belum diwajibkan secara syariat. 

"Alhamdulillah. Kalau anak-anak udah mau puasa, bahkan dia excited berpuasa, full bersyukur lah. Apalagi ini kan salah satu kewajiban sebagai umat muslim, walaupun dia belum wajib karena umurnya masih kecil," ujar Atta Halilintar saat ditemui di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan belum lama ini. 

Suami Aurel Hermansyah ini tak menampik jika Ameena sempat menunjukkan rasa lemas dan sedikit rewel karena harus menahan lapar dan haus. 

Namun, Atta menggunakan momen tersebut untuk menanamkan nilai moral dan rasa syukur kepada sang anak. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/33/3203201//atta_halilintar-XgHJ_large.JPG
Reaksi Bijak Atta Halilintar Usai Dipuji karena Bela Aurel Hermansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/33/3203048//aurel_hermansyah-1eGT_large.JPG
Aurel Hermansyah Dikritik Pedas Netizen usai Pakai Nail Art saat Sahur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/33/3202394//thariq_halilintar-Em1O_large.jpg
Anak Dihina Netizen, Thariq Halilintar Murka: Tunggu Tanggal Mainnya! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/33/3202313//unggahan_thariq_halilintar-uCNg_large.JPG
Thariq Halilintar Geram dengan Isu Aurel Hermansyah Dikucilkan Gen Halilintar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/33/3202141//aurel_hermansyah-sE3b_large.jpg
Thariq Bantah Gen Halilintar Cuekin Aurel Hermansyah, Unggah Momen saat Foto Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/33/3202018//ashanty-7t4V_large.jpg
Ashanty Terkejut Dengar Rumor Aurel Hermansyah Dicuekin Gen Halilintar
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement