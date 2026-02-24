Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tuntaskan LPDP, Tasya Kamila : Laporan Boss! 

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |13:00 WIB
Tuntaskan LPDP, Tasya Kamila : Laporan Boss! 
Tuntaskan LPDP, Tasya Kamila : Laporan Boss!
JAKARTA - Viralnya kontroversi penerima Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang menyeret nama influencer Dwi Sasetyaningtyas dan suami berbuntut panjang. Hal ini membuat banyak publik mempertanyakan bagaimana kontribusi masyarakat yang telah mendapat LPDP dari pemerintah untuk pengabdiannya di Tanah Air.

Di tengah fenomena ini, artis sekaligus mantan penyanyi cilik, Tasya Kamila, mengungkap laporan kontribusi yang sudah ia lakukan sebagai penerima LPDP. Menempuh pendidikan S2 di Columbia University, Amerika Serikat, ibu dua anak itu menjabarkan apa saja kontribusi yang sudah ia berikan untuk Indonesia pasca lulus pada 2018–2023.

“Berkomitmen untuk PULANG ke Indonesia pasca lulus dan selama masa bakti. Menjadi jembatan antara pemerintah (policymaker) dan publik dalam kapasitas sebagai figur publik. Tetap aktif sebagai Duta Lingkungan Hidup bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terlibat dalam berbagai program edukasi lingkungan baik offline maupun online, hosting podcast, hingga menjadi Dewan Pertimbangan Kalpataru 2022,” jelas Tasya dalam Instagram-nya @tasyakamila, Selasa (24/2/2026).

 

