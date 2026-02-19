Profil dan Potret Ayushita, Personel BBB yang Menikah dengan Gerald Situmorang

JAKARTA - Profil dan potret Ayushita, personel BBB yang menikah dengan Gerald Situmorang. Aktris dan penyanyi Ayushita resmi menikah dengan musisi Gerald Situmorang, yang dikenal sebagai bassist band Barasuara.

Momen pernikahan keduanya dibagikan langsung melalui akun media sosial masing-masing pada 18 Januari 2026. Dalam unggahan tersebut, Ayushita dan Gerald tampil serasi mengenakan busana serba putih dengan sentuhan elegan.

Keduanya kompak menuliskan caption singkat, “18 Januari 2026,” yang diduga menandai hari sakral pernikahan mereka. Meski tanpa keterangan panjang, unggahan itu langsung dibanjiri ucapan selamat dan doa dari rekan artis serta para penggemar.

Dalam potret yang dibagikan, suasana pernikahan terlihat hangat dan intim. Ayushita tampil anggun dengan gaun putih sederhana namun berkelas, sementara Gerald tampak gagah dalam balutan setelan senada. Senyum bahagia terpancar jelas dari wajah pasangan ini.