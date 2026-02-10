Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Jangan Sepelekan, Ini Bahayanya Kalau Skip Makan Siang

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |20:31 WIB
Jangan Sepelekan, Ini Bahayanya Kalau Skip Makan Siang
Jangan Sepelekan, Ini Bahayanya Kalau Skip Makan Siang (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Banyak orang masih belum menyadari pentingnya pengaturan waktu makan siang dalam rutinitas harian. Padahal, makan siang merupakan salah satu waktu makan yang krusial untuk membantu tubuh tetap berenergi, menjaga fokus, serta mendukung produktivitas hingga sore hari.

Dilansir dari Verywell Health, waktu makan siang yang paling ideal adalah sekitar 4–5 jam setelah sarapan. Sebagai contoh, jika seseorang sarapan pada pukul 07.00 pagi, maka waktu makan siang yang dianjurkan berada di kisaran pukul 11.00 hingga 12.00 siang.

Rentang waktu tersebut sejalan dengan kebutuhan alami tubuh yang mulai memerlukan asupan energi tambahan. Sebelum waktu makan siang tiba, tubuh masih menggunakan cadangan energi yang diperoleh dari sarapan pagi.

Namun, jika jarak waktu antara sarapan dan makan siang terlalu lama, kadar glukosa darah dapat menurun. Kondisi ini dapat menyebabkan tubuh menjadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan menurunnya performa kerja maupun aktivitas harian.

Sebaliknya, dengan makan siang sekitar 4–5 jam setelah sarapan, tubuh dapat mempertahankan kestabilan kadar glukosa darah. Hal ini membantu otak tetap fokus, suasana hati lebih terjaga, serta tubuh memiliki energi yang cukup hingga waktu makan berikutnya.

Bahaya Skip Makan Siang

