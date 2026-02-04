Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Terlanjur Ikutan Viral Baking Soda Bikin Wajah Cerah, Ini Solusinya 

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 08 Februari 2026 |08:08 WIB
Terlanjur Ikutan Viral <i>Baking Soda</i> Bikin Wajah Cerah, Ini Solusinya 
Terlanjur Ikutan Viral {Baking Soda} Bikin Wajah Cerah, Ini Solusinya. (Foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Baking soda tengah viral karena bisa menjadi skincare yang membuat wajah cerah. Namun ternyata hal itu berbahaya. 

Jika sudah terlanjur mencoba tren viral baking soda dan mengalami kulit kering, terasa ketat, kemerahan, atau iritasi, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Berikut ini seperti dikutip dari healthline, Minggu (7/2/2025). 

1. Hentikan penggunaan baking soda segera

2. Fokus pada produk yang bersifat menenangkan, seperti ceramide, squalane, atau panthenol, untuk membantu pemulihan kulit

3. Hindari eksfoliasi atau penggunaan active ingredients yang keras untuk sementara waktu

4. Jika peradangan tidak membaik, segera konsultasikan dengan dokter kulit untuk mendapatkan perawatan lanjutan.

Baking soda yang biasanya dikenal sebagai bahan dapur, belakangan ini viral dijadikan sebagai bahan perawatan kulit. Banyak pengguna media sosial, terutama TikTok, mengklaim baking soda dapat mencerahkan kulit, meratakan warna kulit, bahkan membantu mengatasi jerawat hanya dengan mencampurkannya dengan air.

Namun, para ahli dermatologi memperingatkan bahwa tren viral ini tidak aman bagi kesehatan kulit. Penggunaan baking soda pada kulit justru dapat menimbulkan iritasi, sensitivitas, hingga kerusakan kulit dalam jangka panjang.

Dermatolog dari George Washington University Pooja Sodha, mengatakan bahwa bukti ilmiah mengenai manfaat baking soda untuk kulit sangat minim. Ia menegaskan bahwa efek cerah yang dirasakan sebagian orang tidak menunjukkan adanya perubahan nyata pada lapisan kulit yang lebih dalam.

 

