HOME WOMEN LIFE

Viral Boneka Imlek 'Kuda Menangis' di China, Justru Diserbu Warga

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |07:02 WIB
Viral Boneka Imlek 'Kuda Menangis' di China, Justru Diserbu Warga
Viral Boneka Imlek 'Kuda Menangis' di China, Justru Diserbu Warga. (Foto: Layar Tangkap Mothership)
A
A
A

JAKARTA - Menjelang Tahun Baru Imlek 2026 pada 17 Februari mendatang, viral sebuah boneka berbentuk kuda di China. Mainan ini viral karena ekspresi sedihnya.

Adapun perayaan Imlek tahun ini merupakan Tahun Kuda Api. Mainan ini pun dianggap mewakili perasaan para pekerja di China.

Mainan ini dijual di Yiwu International Trade City, Provinsi Zhejiang. Pemilik toko, Zhang Huoqing, mengatakan ekspresi sedih pada wajah kuda itu awanya bermula karena kesalahan produksi. 

Seorang pekerja tidak sengaja menjahit senyum terbalik pada wajah boneka itu sehingga menampilkan wajah dengan ekspresi sedih. Zhang mengaku sempat khawatir produk tersebut tidak akan laku dan justru dikembalikan oleh pembeli. 

Namun setelah viral di media sosial, ternyata respons publik sangat positif dan penjualannya meningkat tajam. Menurut Zhang, banyak pembeli merasa ekspresi kuda tersebut sangat relevan dengan kondisi emosional mereka sebagai pekerja. 

 

Halaman:
1 2
      
